Wann wird sich das erste Windrad bei Bobingen drehen?

Beim Ausbau erneuerbarer Energien hat zuletzt auch Landrat Martin Sailer mehr Tempo gefordert. Was dazu in Bobingen passiert.

Nachdem in einem Gutachten des Begegnungslandes Lech-Wertach festgestellt wurde, dass es in Bobingen mögliche Standorte für Windkraftanlagen gibt, kam Bewegung in das Thema. Dazu hatte der Ortsverband der Grünen einen Informationsabend in Reinhartshausen veranstaltet. Dass die Ortswahl auf den Bobinger Stadtteil fiel, war kein Zufall. Denn in den Wäldern rund um Reinhartshausen befinden sich mögliche Standorte. Die Besucher des Infoabends waren der Windkraft gegenüber durchaus positiv eingestellt, stellten aber auch kritische Fragen, die noch nicht endgültig beantwortet werden konnten.

In einer Dringlichkeitssitzung Mitte Dezember stellte der Bobinger Stadtrat dann erste Weichen. Geschlossen stimmten die Stadträte einer Absichtserklärung zu, die besagte, dass in Bobingen die Errichtung von Windkraftanlagen grundsätzlich positiv betrachtet werde. Allerdings nur, wenn Kommune und Bürger sich beteiligen. Dass Großinvestoren mit fragwürdigem Hintergrund und ohne Bürgerbeteiligung Windkraftanlagen errichten, dem wurde nicht zugestimmt. In gleicher Sitzung wurde die Verwaltung – ebenfalls einstimmig – aufgefordert, die Aufstellung eines Flächennutzungsplans zum Thema Windenergie vorzubereiten.

Aktuell läuft in Bobingen ein naturschutzrechtliches Gutachten

Im Moment laufe ein naturschutzrechtliches Gutachten, wie Bürgermeister Klaus Förster bei der Jahreshauptversammlung des Bundes Naturschutz erklärte. Dabei solle die Verträglichkeit der möglichen Gebiete mit den Anliegen des Naturschutzes untersucht werden. Mit Ergebnissen sei bis Ende Februar zu rechnen, sagte Förster.

Stadtrat Lukas Geirhos sieht dann die nächsten Schritte in der Abklärung sogenannter "weicher Kriterien", die zum Beispiel Vogelschutz- und Wasserschutzgebiete betreffen. Dann sollte die Stadt Bobingen schnellstmöglich Gespräche mit den Grundstückseigentümern aufnehmen, um sich die benötigten Flächen zu sichern. Gleichzeitig solle eine städtische Gesellschaft Kriterien und rechtliche Voraussetzungen für eine Bürgerbeteiligungsgesellschaft erarbeiten.

Die erste Windkraftanlage könnte 2026 in Bobingen ans Netz gehen

Stadtrat Edmund Mannes verwies auf eine Präsentation der Energie Schwaben in Schwabmünchen. Laut dieser hätte Bobingen den großen Vorteil, dass das Stromnetz bereits in den Händen der Stadt sei. Somit stünde einer Einspeisung des Windstroms in das städtische Netz nichts im Wege. Das sei wichtig, um den erzeugten Strom möglichst günstig zu den Verbrauchern zu bringen. Mit gleichzeitiger Wertschöpfung für Kommune und Bürger.

Probleme bei der Abnahme der erzeugten Strommenge seien nicht zu erwarten, da Bobingen ein Industriestandort sei, mit großen Energieverbrauchern. Auf Nachfrage habe der Experte von Energie Schwaben erklärt, dass man gerne bereit sei, die Stadt Bobingen bei allen Fragen zu unterstützen und im Rahmen einer Kooperation, inklusive Bürgerbeteiligung, Windkraftanlagen zu errichten. Bei optimalem Fortgang der Verhandlungen könnte die erste Anlage im Jahr 2026 ans Netz gehen, sagt Stadtrat Edmund Mannes.