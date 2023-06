Was beim Tschambolaya in Bobingen alles geboten ist

In Bobingen startet in der kommenden Woche wieder das Tschambolaya-Festival.

Auf dem landwirtschaftlichen Gelände der Familie Fischer in der Bannacker Straße lädt die Kolpingjugend Bobingen gleich dreimal zum gemeinsamen Feiern und Musik genießen ein. Schon seit einigen Tagen laufen die Vorbereitungen hierzu und es ist spürbar, wie das Party-Fieber langsam steigt.

Die Tschambolaya-Woche startet am kommenden Sonntag, 4. Juni, mit einer Feldmesse um 10.30 Uhr. Danach geht es direkt mit einem Frühschoppen und einem Familientag weiter. Begleitet wird der Vormittag von der Stadtkapelle Bobingen. Ab 18 Uhr gibt es ein Party-Warm Up mit DJ Peter Miethig für alle zwischen 0 und 99 Jahren, die gerne gemeinsam feiern. „Wir wollen mit dem Angebot Tschambolaya für alle Generationen erlebbar machen. Kolping ist ja eine Familie, wir als Verein wollen auch Veranstaltungen für die ganze Familie anbieten“, erklärt Carolin Heuberger vom Orga-Team. Den Familienbonus hat Kolping auch, wenn es um die Vorbereitung und das Helferteam während der Veranstaltung geht: Über 100 Ehrenamtliche sind für das gute Gelingen im Einsatz.

Vorbereitungen für Tschambolaya-Partyabend beginnen früh

Während sich das Partyvolk dann bis zum Mittwoch ausruhen kann, geht es für dieses Helferteam mit den Vorbereitungen für den ersten Tschambolaya-Partyabend weiter: Getränke besorgen, Buden aufstellen, das Gelände vorbereiten, die Dienste einteilen – und kurz vor dem Start: der Soundcheck mit den Bands. Am Mittwoch, 7. Juni, steht in bewährter Weise die Band „Solid Age“ auf der Bühne, die mit modernen Pop-Nummern und Rock-Classics punkten. Im Vorprogramm spielt der Percussive-Fingerstyle-Gitarrist Matze Semmler. Er sagt: „Bobingen, die Stadt in der ich aufgewachsen bin, hat mit Tschambolaya eines der besten Festivals in der Gegend.“ Semmler war vor kurzem noch in Berlin und bringt von dort die Beats mit nach Bobingen.

Die Party geht am Freitag, 9. Juni, in die letzte Runde. Dann treten erst Adi Hauke und danach die Rockband „The Village“ auf. Vielleicht ist gerade diese Regionalität ein Geheimnis für das gute Gelingen der Sommerparty: „Wir versuchen immer, mit örtlichen Bands zusammen zu arbeiten, holen uns auch beim Catering oder bei der Veranstaltungstechnik und dem Shuttlebus regionale Partner mit ins Boot“, sagt Carolin Heuberger.

Örtliche Bands tragen zum Gelingen der Sommerparty bei

Das Kolpingfestival begleitet sie schon ihr ganzes Leben: „Als kleines Kind durfte ich schon mal kurz mit meinem Papa dort vorbeischauen, weil meine Mama damals in der Grillbude mithalf“, erinnert sie sich. In der Schulzeit habe es dann in den Ferien einfach mit dazu gehört, beim Aufbau mitzuhelfen – auch wenn sie selbst am Abend bei der Party noch nicht dabei sein durfte. „Ich konnte es kaum erwarten, endlich 16 zu sein und auch mitfeiern zu können“, berichtet Heuberger. Seit neun Jahren ist sie nun selbst im Organisations-Team mit dabei und sorgt schon viele Monate vor der eigentlichen Party dafür, dass das Festival an drei Tagen im Juni gelingen kann.

„Dadurch, dass mich Tschambolaya schon mein Leben lang begleitet, hat es mich auch in verschiedenen Bereichen geprägt – das sind zahlreiche Erfahrungen im organisatorischen Bereich und im Umgang mit Verantwortung“, sagt Carolin Heuberger. Und es seien unbezahlbare Erinnerungen, die sie mit Tschambolaya verknüpft. Deshalb ist ihr eines auch besonders wichtig: „Diese tollen Erfahrungen auch an unseren Nachwuchs in der Kolpingsfamilie weitergeben und sie mit dem Tschambolaya-Fieber anstecken zu können!“

Das Tschambolaya 2023