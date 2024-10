Was die Demenz-Allianz demnächst alles vorhat

Die „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“ der Sozialstation Bobingen hat in den kommenden Wochen einiges vor.

In Zusammenarbeit mit der Pfarreiengemeinschaft Bobingen findet am Mittwoch, 23. Oktober, ein Informations- und Schulungsabend über das Krankheitsbild Demenz statt. Der Titel lautet: „Demenzsensible Gemeinde“. Beginn ist um 19.30 Uhr im Laurentiushaus. Die Schulung dauert eineinhalb Stunden und wird von der Referentin Margaretha Wachter durchgeführt. Sie ist Altenseelsorge der Diözese Augsburg. Neben Fakten zum Krankheitsbild Demenz gibt es Tipps für die Kommunikation, um Betroffenen und deren Familien offener zu begegnen und besser auf deren Bedürfnisse eingehen zu können. Für die kostenfreie Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich. Kontakt ist über Pfarrreferentin Paulin Kotas, Telefon 08234/9642-17, oder per Mail an paulin.kotas@bistum-augsburg.de möglich.

Ein Infotreff zur Demenz ist am Dienstag, 5. November, um 17 Uhr in der Sozialstation Bobingen geplant. Die offene Gesprächsrunde soll Anregungen geben im Umgang mit der Krankheit Demenz. Die Teilnehmer werden zu meditativer Musik Mandalas malen. Ganz nach Joseph Beuys, der einmal sagte: „Jeder Mensch ist ein Künstler.“ Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen begrenzt. Anmeldung bitte per E-Mail an vonmirbach@sozialstation-bobingen.de oder telefonisch unter der Nummer 08234/9621-0.

Am Gedenktag der Heiligen Elisabeth von Thüringen am Dienstag, 19. November, lädt die Demenz-Allianz in die Kirche St. Felizitas zum Gebet ein. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zu einer kleinen Begegnung am Kirchplatz. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Sozialstation Bobingen. Die Teilnahme ist für Menschen mit und ohne Demenz und kostenfrei. Anmeldung per Mail an vonmirbach@sozialstation-bobingen.de oder telefonisch unter der Nummer 08234/9621-0.

Wer Interesse hat, kann sich bereits jetzt für die Schulungsreihe „Edu-Kation-Demenz“ für Angehörige von Menschen mit Demenz anmelden. Beginn ist am Donnerstag, 16. Januar, um 18 Uhr in der Sozialstation Bobingen. Themen sind medizinische Grundlagen und neueste Erkenntnisse über demenziellen Erkrankungen, Diagnosestellung und medizinische Therapien, ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch und neueste Erkenntnisse über personenzentrierte Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz. Die Reihe umfasst zehn wöchentliche Termine. Eine Anmeldung ist unter der Nummer 08234/9621-0 oder per Mail an info@sozialstation-bobingen.de möglich. Die Schulungskosten betragen 128 Euro und werden in der Regel am Ende der Schulung von Ihrer Krankenkasse zurückerstattet. (AZ)