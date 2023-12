Bobingen

Auf dem Bobinger Christkindlesmarkt: Wenn das Christkind Wünsche erfüllt

Plus Ein Blick hinter die Kulissen beim Bobinger Christkindlesmarkt. Wie Erzieherin Theresa Linder auf die erwartungsfrohen Buben und Mädchen eingeht.

Von Anja Fischer

Die kleine Bude unter dem großen Christbaum am Rathausplatz ist in warmes Licht getaucht. Die Tür ist weit geöffnet. Vorsichtig spitzt ein kleines Mädchen um die Ecke. Ob es wohl stimmt, was die Eltern sagen? Ob wirklich das Christkind in dieser Hütte auf dem Bobinger Christkindlesmarkt sitzt?

Strahlende Kinderaugen

Theresa Linder lächelt das Mädchen an und winkt es freundlich in die Hütte. „Komm nur rein“, sagt sie. „Hier darfst du deinen Wunschzettel schreiben und dem Christkind persönlich abgeben.“ Die Kleine strahlt. Mühsam schreibt sie ihre Wünsche auf. Ein Riesenkuscheltier steht auf der Liste und Schlittschuhe. Theresa Linder spielt das Christkind und nimmt den Wunschzettel entgegen. Was passiert nun damit?

