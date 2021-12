Bobingen

Wie geht es der Bobinger Wirtschaft? Die Aussichten für 2022

Plus Rainer Naumann, Vorsitzender des Gewerbevereins, Metzgermeister und Stadtrat, spricht über die Lage in Bobingen nach Lockdowns, Schließungen und wackeligen Zukunftsaussichten.

Von Elmar Knöchel

"Im Moment ist die Lage durchwachsen." So beschreibt Rainer Naumann die Gemütslage vieler Einzelhändler in Bobingen kurz vor Weihnachten. Denn man könne nicht alle über einen Kamm scheren: Die Geschäftsinhaber in Bobingen seien genauso von den Lockdowns und Einschränkungen in der Corona-Zeit betroffen wie anderswo, erklärt Naumann. Doch für die Zukunft sieht er seine Stadt gut aufgestellt.

