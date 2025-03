Windkraft Bobingen: Das ist der aktuelle Stand

„Die Aufstellung von Windrädern ist in Deutschland kein einfacher Verwaltungsakt, sondern unterliegt einer Vielzahl von Hürden und Prüfungen“, sagte Benjamin Hahn von der Energieagentur Ebersberg-München zum aktuellen Stand im Genehmigungsverfahren rund um den geplanten Windpark in Burgwalden. Nach wie vor sind dort zehn Windräder geplant, die an Standorten um den Bobinger Ortsteil aufgestellt werden sollen. Die Anlagen mit einer Gesamthöhe von 262,5 Metern haben jeweils eine Nennleistung von sieben Megawatt. Derzeit würden, so Hahn, die notwendigen Gutachten und der Genehmigungsantrag für die geplanten Anlagen entstehen.

