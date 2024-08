Wie ein Kunstwerk für Klarheit im Kopf sorgt

Es herrscht ruhige Betriebsamkeit im Atelier der Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen. Der 20-jährige Damian Geißler sitzt an einem Tisch und beschäftigt sich mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, die er sich selbst zusammengestellt hat. Er ist einer von derzeit elf Künstlerinnen und Künstlern, die in den vier großen Räumen des Werkstattateliers mit Unterstützung einer Kunstpädagogin eigene Ideen umsetzen können. „Ich weiß oft nicht, was ich malen soll“, beschreibt er. „Und ich spüre manchmal eine Verwirrung im Kopf. Dann sehe ich aber irgendetwas und merke, was dabei eigentlich herauskommt.“ Diese Verwirrung hat Geißler nun künstlerisch verarbeitet – mit seinem Bild „Chaos im Kopf“. Mit Papier und Acryl in schwarzen, weißen und silbernen Farben hat er für sich wieder für Klarheit im Kopf gesorgt.

