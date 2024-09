Freitagabend unter Flutlicht: Lagerlechfeld fordert den Tabellenführer heraus!

Tabellenerster gegen den Tabellenzweiten. Mehr Spitzenspiel geht nicht. Bereits heute um 19.30 Uhr beginnt der Knaller des elften Spieltages in Lagerlechfeld. Dann wird die SpVgg den Tabellenführer aus Niedersonthofen empfangen. Passend zur Brisanz wird es auch noch ein Flutlichtspiel sein. Fußballherz was willst du mehr? Doch auch die anderen Spiele dieses Spieltages haben es in sich. Liga-Favorit Bobingen, der zuletzt ins Straucheln kam, muss den Nachweis abliefern, zu den Favoriten der Liga zu gehören. Der FC Königsbrunn kann die guten Leistungen der letzten Spiele bestätigen und sich einen soliden Mittelfeldplatz erspielen. Für Türkgücü schließlich geht es darum, endlich einmal zu gewinnen und die Rote Laterne abzugeben.

