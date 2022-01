EV Königsbrunn spendet 4000 Euro für Hilfsfond

4000 Euro Spenden für den Hilfsfonds Königsbrunn sammelte der Eishockey-Verein EV Königsbrunn.

Von Mitte November bis zum Jahresende hatten sich die "Pinguine" des EV Königsbrunn das Motto "Tore für den guten Zweck" auf die Fahne geschrieben. Dabei sollte möglichst viel Geld für den Hilfsfonds Königsbrunn e. V. gesammelt werden. Für jedes in diesem Zeitraum geschossene Tor des EV Königsbrunn spendete man an den Hilfsfonds. Am Ende standen 284 Euro auf der Habenseite.

Beim Spiel des EV Königsbrunn Anfang des Jahres gegen den Ligakonkurrenten aus Sonthofen wurden alle Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Verkauf von Speisen und Getränken sowie Spenden durch Zuschauer und Sponsoren direkt an den Hilfsfonds weitergegeben.

Schon vor Beginn des Spiels zeichnete sich ab, dass an diesem Abend eine stattliche Summe für den karitativen Zweck zusammenkommen könnte. Da man pandemiebedingt nur 225 Zuschauer einlassen konnte, mussten kurz vor Spielbeginn die Türen geschlossen werden, die maximale Zuschauerzahl war erreicht. Feiernde Fans auf den Rängen und ein unter Corona-Bedingungen "ausverkauftes Stadion" – die Rahmenbedingungen für einen schönen Eishockeyabend stimmten.

Auch das Spiel konnte sich sehen lassen: 4:4 stand es nach der regulären Spielzeit. Im Penaltyschießen setzte sich dann Königsbrunn durch. Nach Spielende konnten der zweite Vorstand Marcus Gerner und Bürgermeister Franz Feigl, dem Schirmherren der Veranstaltung, unterstützt durch die U9-Mannschaft der Pinguine einen Scheck in Höhe von 3000 Euro an den Königsbrunner Hilfsfonds übergeben.

Die Spende kommt ausschließlich unverschuldet in Not geratenen Bürgern der Stadt Königsbrunn zugute, die hier schnelle und unbürokratische Hilfe bekommen, wenn sie benötigt wird. Überraschend erreichte einen Tag später die Verantwortlichen des EV Königsbrunn die Nachricht, dass die Firma Streicher Wohnbau, die am Vortag schon einmal auf die Spendensumme von 3000 Euro aufrundete, noch mal 1000 Euro für den guten Zweck zur Verfügung stellt. Brigitte Holz, Erste Vorsitzende des Hilfsfonds, zeigte sich sichtlich überrascht: "So eine große Spendensumme haben wir selten." So können nun an den "Hilfsfonds für in Not geratene Bürger e. V." stolze 4000 Euro überwiesen werden. (AZ)