Will der EHC Königsbrunn überhaupt aufsteigen?

Das Eishockeyteam des EHC Königsbrunn ist Meister in der Bayernliga und kann in die dritthöchste deutsche Liga aufsteigen. Doch will das der Verein?

Es war ein stimmungsvoller Abend in Königsbrunn: Der EHC besiegte am Dienstag im dritten Endspiel um die Meisterschaft in der Bayernliga Miesbach mit 7:3 und gewann die Serie mit drei Siegen in drei Spielen. Das wurde im ausverkauften Eisstadion in Königsbrunn kräftig gefeiert, und auch danach ging die Party noch lange weiter.

Der EHC Königsbrunn hat nun die Möglichkeit, in die Oberliga aufzusteigen - die dritthöchste Liga im deutschen Eishockey. Ob man das Aufstiegsrecht aber wahrnimmt, ist noch unklar. "Wir werden das in den nächsten Tagen ausführlich besprechen und zeitnah eine Entscheidung treffen", sagt der EHC-Vorsitzende Tim Bertele, der bis 3 Uhr mit Mannschaft, Sponsoren und Fans den Aufstieg gefeiert hat. Der EHC-Boss kündigte an, dass es noch eine weitere große Meisterfeier geben würde im Rahmen der Schlagernacht am 28. April im Königsbrunner Eisstadion.

Vorsitzender des EHC Königsbrunn: Oberliga ohne Verstärkung geht nicht

Doch bis dahin hat Tim Bertele noch viel zu tun, um die Frage nach dem Aufstieg zu klären: "Wir müssen mit Sponsoren, Spielern und auch der Stadt Königsbrunn sprechen, denn in der Oberliga müssten wir schon früher Eis bekommen. Ich hoffe, dass die wichtigsten Fragen bald geklärt sind und wir In der kommenden Woche eine Entscheidung treffen können."

Obwohl das Team in den letzten Spielen sehr stark aufgetreten ist und am Ende souverän den Titel geholt hat, ist sich Bertele sicher, dass es in der Oberliga ohne Verstärkungen nicht geht: "Wir brauchen zum einen gute Kooperationspartner, die uns Spieler zur Verfügung stellen, müssen aber auch selber noch zwei bis drei Hochkaräter holen, um in der Oberliga bestehen zu können. Die gibt es schon, aber die haben ihren Preis." Man müsse ein gewisses finanzielles Risiko eingehen, "denn es bringt ja nichts, wenn wir nach ein paar Spieltagen das Stadion leer spielen, wenn wir nur verlieren."

Beim Nachbarn aus Landsberg stand man vor einer ähnlichen Entscheidung, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen. Die Riverkings spielten diese Saison in der Oberliga und hätten in den Playdowns gegen Klostersee antreten müssen, um den Absteiger zu ermitteln. Die Landsberger verzichteten darauf und haben freiwillig den Gang in die Bayernliga angetreten, in der sie in der kommenden Saison spielen werden. Vor allem finanzielle Gründe führten die Verantwortlichen ins Feld. Man hätte sich wegen der vielen Spiele unter der Woche mit Profis verstärken müssen und wollte nicht riskieren, dass nach zwei Insolvenzen im Landsberger Eishockey noch eine weitere hinzukommt.

