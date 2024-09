Vom Fairen Frühstück bis zum Volksfest

Im Gemeindezentrum St. Johannes in der Friedhofstraße 2 treten der Chor Tonträger aus Augsburg und das Vokalensemble Cantucci aus Frauenfeld in der Schweiz gemeinsam auf. Beginn ist um 19 Uhr.

Ein Klassikkonzert, die „Serenata Italiana“ mit Angela Rossel, Manuel Wiencke und Stephanie Knauer ist im Unteren Schlösschen in der Römerstraße 73 ab 18 Uhr zu hören. Der Gartenflohmarkt des Bund Naturschutz findet auf dem Festplatz in der Krumbacherstraße von 9 bis 12 Uhr statt. Ein weiterer Flohmarkt findet im Kinderhaus St. Felizitas in der Sudetenstraße 9 von 10 bis Uhr statt.

Auf bayerischen Partysound dürfen sich die Gäste am zweiten Tag des Oktoberfestes am Bahnhof freuen. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Band Lausbuam spielt ab 20.30 Uhr.

Schwabmünchen:

Auf dem Michaelimarkt bieten ab 10 Uhr mehr als 100 Händler ihre Waren in der Garten- und Museumstraße an. Im Festzelt spielt ab 10.30 Uhr die Musikkapelle Schwabegg, am Abend sind die Illertaler ab 18 Uhr zu hören. Im Pfarrzentrum St. Michael am Schrannenplatz gibt es ab 10 Uhr ein interkulturelles faires Frühstück.