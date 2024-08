Eine Tour durch die Natur

Sommer in Bayern: Von den Alpen bis in die Rhön, vom Bayerischen Wald bis ins Allgäu laden vielfältigste Landschaften mit ihren Naturschätzen zu herrlichen Wanderungen, Radl- oder Bootstouren ein. Wer noch auf der Suche nach außergewöhnlichen Freizeitideen für sich und seine Kinder ist, wird sicher im umfangreichen Programm der BayernTourNatur fündig. Hier ein Überblick über Veranstaltungen in unserer Region:

Samstag, 3. August: Fledermausführung im Botanischen Garten in , von 21 bis 22 Uhr. Treffpunkt ist am Infopavillon im Botanischen Garten.

Sonntag, 4. August: Zu Besuch bei den Wildpferden heißt es von 10 bis 12 Uhr in . Teilnehmende erfahren alles Wissenswerte rund um das Beweidungsprojekt mit den Przewalskipferden im lichten Kiefernwald. Treffpunkt ist der Parkplatz am Hans-Wenninger-Stadion neben dem Pavillon, Karwendelstraße 2. Anmeldung bei Katharina Herr unter 0821/3246074.

Sonntag, 4. August: Die Welt der Schmetterlinge und Heuschrecken auf dem Lechfeld von 10 bis 12 Uhr in Untermeitingen entdecken. Unter fachkundiger Führung tauchen Teilnehmer ein in die Welt der Schmetterlinge und Heuschrecken, die sich auf den Magerrasen des Lechfelds tummeln. Mit Kescher und Lupe entdecken sie diverse Arten, lernen Interessantes über ihre Lebensweise und erfahren, was man zu ihrem Schutz beitragen kann. Treffpunkt ist am Parkplatz gegenüber der Schlesierstraße.

Dienstag, 6. August: Abenteuer Wald, heißt es beim Ferienprogramm in Oberschönefeld, geeignet für Kinder ab dem Grundschulalter. Gemeinsam mit den Naturführerinnen tauchen die Kinder von 8 bis 16 Uhr ihr in die Freiheit der Natur ein und lernen Survival-Aktivitäten kennen. Beobachten, Entdecken und Kochen am Feuer stehen ebenfalls auf dem Programm. Anmeldung bei Daniela Scharpf unter 08238/300133.

Freitag, 9. August: „Bat Night - den fliegenden Jägern auf der Spur“: Wenn es dämmert, werden geheimnisvolle nächtliche Jäger aktiv - die Fledermäuse. Die Teilnehmenden erfahren in Hiltenfingen Spannendes und Interessantes über die kleinen Flugkünstler und gehen auf Tour mit dem Bat-Detektor, einem Gerät, das die Ultraschall-Rufe der Fledermäuse auch für menschliche Ohren hörbar macht. Beginn ist um 19.30 Uhr, Treffpunkt in der Parkbucht in der Augsburger Straße. Anmeldung beim Landschaftspflegeverband erforderlich: lpv@lra-a.bayern.de oder 0821/323/31022852.

Samstag, 24. August: Die Kindersafari des Landschaftspflgeverbandes steht von 10 bis 11 Uhr in Wehringen auf dem Programm. Das Motto lautet „Wenn Steine reden könnten“. Was können die vielen bunten Kieselsteine in der stillgelegten Kiesgrube erzählen? Wie sind sie entstanden? Treffpunkt ist an der Eecke Bahnstraße/Mittelfeldstraße. Anmeldung unter 0821/31022852.

Kräuterwanderungen in Seeg oder am Hopfensee, Wanderungen im Allgäu, Füssens schönste Plätze entdecken: Das BayernTourNatur-Programm bietet noch viel mehr Veranstaltungen. Eine Übersicht gibt es im Netz unter BayernTourNatur - Veranstaltungskalender. (AZ)