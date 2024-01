Umzüge, Bälle, Sitzungen: Das ist im Fasching im Landkreis Augsburg geboten

Die Faschingsfeier findet dann am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus in Klosterlechfeld statt.

Kinderfasching heißt es dann am Montag, 12. Februar, ab 14 Uhr wieder im Feuerwehrhaus.

Der Umzug des Faschingsvereins Lecharia Klosterlechfeld findet in diesem Jahr am Dienstag, 13. Februar, ab 14 Uhr statt. Übrigens fand der erste Umzug in Klosterlechfeld schon im Jahr 1911 statt. Damals zogen aber nicht motorisierte Wagen durch die Straßen, sondern Ochsen- und Pferdegespanne, sowie Schlitten.