In einer umfassenden Festschrift lässt der Tennisclub Großaitingen die 50 Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren. Gleichzeitig lädt der Club seine Mitglieder sowie alle, die Lust auf ein buntes Sommerfest haben, am Samstag, 10. August, ab 17 Uhr auf seine Anlage „An den Sportplätzen 15“ in Großaitingen zum Feiern ein.

Monika Treutler-Walle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tennisclub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großaitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis