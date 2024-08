Kreativität trifft Krabbeltiere

Die Ferienprogrammwoche in der Kunstschule Kuku im Unteren Schlösschen in Bobingen bot ein buntes und lehrreiches Programm für Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Unter der Leitung von Sophia Pospiech haben die jungen Teilnehmer nicht nur spielerisch Wissen über einheimische Krabbeltiere gewonnen, sondern auch künstlerische Techniken erlernt und ihre Entdeckungen kreativ umgesetzt. Am Abschlusstag spielte das Wetter endlich mit und die Gruppe konnte im Singoldpark mit der Zoopädagogin Maren Sturm auf Entdeckungstour gehen. Dort trafen die Kinder auf verschiedene Krabbeltiere, darunter auch eine beeindruckende dicke Raupe, die für viel Begeisterung sorgte.

Icon Vergrößern Bei einem Spaziergang durch den Singoldpark konnten die Kinder verschiedene Krabbeltiere ganz nah bestaunen. Foto: Kunstverein Bobingen Icon Schließen Schließen Bei einem Spaziergang durch den Singoldpark konnten die Kinder verschiedene Krabbeltiere ganz nah bestaunen. Foto: Kunstverein Bobingen

Zum Abschluss der Woche gab es ein Fest und die entstandenen Werke wurden bestaunt. Die Wände des Schlösschens waren voller farbenfroher Darstellungen von Krabbeltieren, die in verschiedenen künstlerischen Techniken gestaltet wurden. Die Kinder hatten während der Woche acht verschiedene Druck- und Maltechniken kennengelernt, darunter Monotypie, Hochdruck, Tiefdruck und Sonnendruck. Die Vielfalt und Kreativität der Werke beeindruckten die zahlreichen Besucher der Vernissage.

Die Freude am Entdecken und Gestalten stand in diesem Ferienprogramm im Mittelpunkt, dies fand bei den Kindern viel Anklang und machte die Woche zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ab dem 4. September wird die Ausstellung für zwei Monate im Krankenhaus in Bobingen zu sehen sein. Die farbenfrohen Krabbeltiere werden dort die Wände schmücken und die Betrachter in die faszinierende Welt der Krabbeltiere entführen. Alle, die Lust auf kreatives Arbeiten haben, finden das Programm für den kommenden Herbst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf der Webseite: www.kunstverein bobingen.de. (AZ)