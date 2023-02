Fischach

vor 17 Min.

Refoil-Gründer: "Wir haben eine richtige Nische gefunden"

Plus Folien abziehen, Folien aufbringen: Das klingt erst einmal wenig kompliziert. Warum darin ein Geschäftsmodell steckt, erklären Ewald und Jürgen Stark, die Gründer von Refoil.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

20 Jahre lang betrieb Ingenieur Ewald Stark in Fischach ein Konstruktionsbüro. Der Wendepunkt kam 2012, als ein Kunde fragte, ob es nicht eine automatisierte Lösung für das Abziehen von Schutzfolien gebe. "Der Küchengerätehersteller hatte eine Serienfertigung von Edelstahlblechen, bei denen an bestimmten Kanten Schutzfolien aufwendig abgezogen werden mussten", erinnert sich Stark. Bislang seien Mitarbeiter an mehreren Tagen acht Stunden lang damit beschäftigt gewesen, händisch die Folien von insgesamt 600 Blechen zu ziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen