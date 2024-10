FSV Wehringen hat Duschen und Umkleiden im Fokus

In ihrem Bericht über das vergangene Jahr ging die Vorsitzende Dagmar Simnacher auf die dringend anstehende Sanierung der Duschen und Umkleidekabinen im Sportheim ein. Erste Gespräche über verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung hätten stattgefunden. Die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Leuchtmittel wurde im vergangenen Jahr umgesetzt und stelle einen wichtigen Baustein im Energiekonzept dar. In jüngster Zeit wurde in die Platzsanierung des Hauptspielfeldes sowie in einen Rasenmähroboter investiert. Die Freilufthalle wäre und sei sehr gut ausgebucht, und deshalb konnte aus dem Erlös ein Zaun zur Abgrenzung zum Trainingsspielfeld angeschafft und errichtet werden.

Auch der Brand im Sportheim im Januar war Thema im Bericht. Die daraus resultierenden Sanierungsmaßnahmen konnten finanziell bisher gut gestemmt werden, obwohl so ein Ereignis natürlich unvorbereitet eintritt, so Simnacher. „Wir hätten lieber in unsere Duschen und Umkleidekabinen investiert. Aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht.“

Fußball für Mädchen kommt sehr gut an

Aus der Abteilung Fußball war vom neuen Abteilungsleiter Matthias Mögele zu erfahren, dass im Jugendbereich wieder mehr Nachwuchs im Training ist. Außerdem arbeite man mit anderen Vereinen zusammen und bilde Spielgemeinschaften. „Gerade die erfolgreiche Nachwuchsarbeit ist für den Aufbau einer stabilen Ersten und Zweiten Mannschaft im Herrenbereich enorm wichtig. Die oberen Jahrgänge sind noch etwas dünn besetzt ,aber von unten bekommen wir wieder junge dynamische Spieler nach, die wir auch dringend brauchen. Die aktuelle Situation bei den Herren spiegelt genau das gerade wider“, berichtete Mögele. Stolz sei man in der Abteilung auf die neu ins Leben gerufene Mädchenmannschaft. „Wir wurden überrannt und haben konstant etwa 30 Mädchen in zwei Gruppen regelmäßig im Training, das hatten wir so nicht erwartet!“

Zum letzten Mal konnte Babsy Drössler aus der Gymnastik-Abteilung berichten, denn sie hat das Amt der Abteilungsleiterin nach 34 Jahren an Nina Zott abgegeben. „Alle unsere Kurse sind nach wie vor sehr gut besucht. Wir könnten wesentlich mehr anbieten oder die Teilnehmerzahl erhöhen, wenn wir räumliche und zeitliche Ressourcen hätten“, so Drössler. Von der Gymnastik zum Tischtennis: Das Reglement wurde verändert und so können inzwischen alle Herrenmannschaften nun mit insgesamt vier Spielern antreten statt mit früher üblichen sechs. „Leider sieht der Tischtennisverband keine Spielergemeinschaften vor, so wie es bei den Fußballern möglich ist“, sagte Robert Dietmayr. Alle vier Mannschaften im Spielbetrieb schlossen die vergangene Saison in der jeweiligen Klasse erwartungsgemäß ab.

Aufwärtstrend bei den Volleyballern

Bei den Volleyballern gibt es einen leichten Aufwärtstrend zu verzeichnen, berichtete Abteilungsleiter Michael Glas. „Wir haben wieder etwas mehr Zulauf bekommen, so dass wir meistens zwei Mannschaften bilden und gegeneinander spielen können. Im Sommer fahren wir öfter zu einem Beach-Volleyball-Platz, das macht richtig Spaß und bringt Abwechslung in unseren Hobby-Trainingsbetrieb.“ Die Abteilung Ski und Wandern bot das Winter-Work-Out an. Das Wanderwochenende im Oktober jeden Jahres in den Österreichischen Alpen erfreue sich immer größerer Beliebtheit, berichtet Richard Schaflitzl. „Wir hoffen, nächstes Jahr auch wieder in die Skisaison mit einer Wochenendskifahrt sowie den Fasching einsteigen zu können mit dem traditionellen Skihaserl-Ball.“

Ausgezeichnete Mitglieder beim FSV Wehringen 25 Jahre Mitgliedschaft im FSV: Horst Armbruster, Cornelia Egger, Tim Gebele, Sieglinde Holzer, Armin Klein, Corinna Oßwald, Michael Wildegger. 40 Jahre Mitglied sind: Annette Anthuber, Anton Deuringer, Barbara Drössler, Josef Echter, Ulrich Egger, Dr. Karl Hümpfner, Martin Klaußner, Helga Rauscher, Werner Schaflitzl, Brigitte Scheider. 50 Jahre: Edeltraut Ehlers, Monika Fuchs, Richard Schaflitzl, Reinhard Wildegger. 60 Jahre: Karl Dir, Reinhard Euba, Helmut Fischer, Franz Schaflitzl, Ludwig Schmittner, Franz Wildegger, Xaver Zerrle.