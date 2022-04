Fußball

vor 5 Min.

Ab sofort könnte jeder Patzer im Aufstiegsrennen bitter werden

Ustersbachs Trainer Werner Dischler war auch jahrelang für den TSV Walkertshofen als gefürchteter Stürmer am Ball. Bei einem Sieg könnten die Gelb-Blauen nun am Staudenclub vorbeiziehen.

Plus In der Kreisklasse hat das Spitzentrio Heimrecht und keiner sollte sich jetzt im Aufstiegsrennen Fehler erlauben. Wie es dort und in den Klassen darunter aussieht.

Von Marcus Angele

In unserer neuen Fußball-Kolumne "Anstoß" schauen wir nicht nur auf die Spiele in der Kreisklasse am Wochenende, sondern starten auch einen Streifzug durch die Ligen darunter oder aus der Nachbarschaft, in denen ja auch immer wieder Interessantes passiert. Viel Spaß bei der Lektüre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .