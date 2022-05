Fußball Anstoß

09:58 Uhr

Die letzten Register werden zum Saisonfinale gezogen

Im Hinspiel gelang dem TSV Walkertshofen (lila Trikots) in Langenneufnach ein wichtiger 2:0-Sieg. Wer hat in diesem Kellerderby diesmal die Nase vorn?

Plus Walkertshofen möchte vor dem Abstiegsduell gegen Langenneufnach mit einem neuen Trainer ein Signal setzen, und bei Türk Bobingen gibt es Auflösungserscheinungen.

Von Marcus Angele

Nach der erneuten Pleite gegen Inningen hat Walkertshofen mit Peter Jakob einen neuen Trainer für die letzten Spiele gegen den Abstieg auf die Bank gezaubert. Nach dem Rückzug der zweiten Mannschaft in der B-Klasse musste nun auch bei der ersten Mannschaft des Türk SV Bobingen ein Spiel wegen Nichtantritt kampflos an den Gegner abgegeben werden. Dagegen sind der SSV Bobingen sowie der VfB Mickhausen in den B-Klassen weiter auf Aufstiegskurs.

