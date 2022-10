Überraschungsei und Liga-Alltag

Während es in der Kreisklasse fast unmöglich ist, einen Spieltag richtig vorherzusehen, geht es in den Ligen darunter schon etwas Erwartbarer zu.

Während in der A- und B-Klasse die Favoriten ihre Spiele gewinnen und sich langsam vom Feld absetzen, bleibt die Kreisklasse die Wundertüte. Kaum ein Spieltag, an dem es nicht die eine oder andere Überraschung gibt – aber das ist eben Fußball.

Kreisklasse Augsburg Süd: Wer hätte gedacht, dass Ustersbach nach der Niederlage in Langenneufnach im Spiel gegen Ex-Tabellenführer Haunstetten gewinnt, und wer hätte einen Pfifferling auf die bisher sieglosen Fischacher im Match gegen Inningen gesetzt? Wahrscheinlich kaum einer. Beide Underdogs schickten aber die Favoriten zu null wieder nach Hause und holten wichtige Punkte, während die spielfreien Langenneufnacher so irgendwie mit verloren. Mit den Siegen der Mitkonkurrenten hat sich der Punkteabstand zum Tabellenletzten nun wieder vergrößert.

Kleinaitingen grinst dafür umso mehr: Nach einem hart erkämpften 1:0 gegen Hurlach erklomm die immer noch ungeschlagene Elf von Johannes Ankermüller die Tabellenspitze. Mann des Tages war Florian Schrettle, der bereits in der 16. Minute das Siegtor schoss. Nun heißt es in Untermeitingen nachlegen. Der SVU gewann gegen eine am Schluss dezimierte Wehringer "Elf" mit 3:1 und setzte so seinen Zickzack-Kurs mit abwechselnden Niederlagen und Siegen weiter fort. Bei Wehringen fehlten zahlreiche Spieler, sodass nur zwölf Mann die Reise nach Untermeitingen antraten. Trotzdem hatte sich Trainer Mark Huckle hier etwas mehr ausgerechnet, da die erste Elf nicht unbedingt schlecht aufgestellt war.

Dass man die Partie mit neun Mann beenden musste, sei zwar unangenehm, sagte Wehringens Sportlicher Leiter Markus Langenmayr: "Es ist ärgerlich, dass sich an einem Tag, an dem wir nur einen Ersatzspieler hatten, zwei Spieler verletzen." Dass kurz vor Schluss ein Wehringer das Feld mit dem Hinweis verlassen habe, dass er weg müsse, habe seine Gründe gehabt: "Er musste wegen einer wichtigen privaten Sache los." Außerdem sei es so nicht richtig, dass kein Betreuer bei einer Verletzung seines Teams anwesend war: "Der Betreuer war da, musste aber als Linienrichter aushelfen und hat seine Ausrüstung in der Kabine vergessen. Das war sehr fair von den Untermeitingern, dass sich jemand von denen um unseren verletzten Spieler gekümmert hat."

Wehringen hat nun einen Doppelspieltag vor sich. Am Donnerstagabend wurde die Nachholpartie gegen Fischach ausgetragen, und am Sonntag kommt der FSV Inningen. Nach dem furiosen Fünferpack gegen Schwabegg war nicht nur Klaus Schmölzer an diesem Tag komplett abgemeldet, die ganze Inninger Elf fand gar nicht ins Spiel. Vielleicht war die Angst vor dem eventuellen Torschützen des Monats Max Repasky doch größer. Mit diesen Leistungsschwankungen wird es für den FSV mit dem angestrebten Ziel Aufstieg äußerst schwer.

Der TSV Fischach reist am Sonntag weiter nach Walkertshofen zum immer wieder heiß umkämpften Staudenderby. Ein weiteres Derby gibt es in Ustersbach, wo der SSV Margertshausen zu Gast ist. Vom Papier her sollte Ustersbach in diesem Spiel keine Probleme haben, aber der SSV hielt in Kaufering in der ersten Hälfte sehr gut mit, musste aber konditionell in der zweite Hälfte Tribut zahlen und verlor etwas zu hoch mit 1:5. Aber in dieser Liga eine Prognose abzugeben ist fast wie Lotto – es kann alles passieren.

Im auf Dienstagabend verschobenen Spiel trennten sich Walkertshofen und Schwabegg mit 1:1. In einer munteren Begegnung ging Walkertshofen durch Julius Rieger nach zehn Minuten in Führung, Sebastian Geiger glich nur sieben Minuten später aus. Zehn Minuten vor Schluss hatte Schwabegg per Elfmeter die große Chance zur Führung, doch Elferkiller Florian Wolf tauchte den Ball aus der linken Ecke. So endete die Partie leistungsgerecht unentschieden. Der trotz des Punktgewinns alles andere als sattelfeste SVS muss am Sonntag auswärts beim Schlusslicht Langenneufnach antreten. Wenn die SpVgg hier noch mal so ein effektives Spiel wie gegen Ustersbach auf den Platz bringt und die Abwehrmängel reduziert, könnten sie bis auf zwei Punkte an den SVS heranrücken.

Kreisklasse Allgäu 2: Und wieder kein Sieg: In einer eher schwachen Partie gegen den Tabellenführer Schöneberg war Mittelneufnach fast 90 Minuten tonangebend, aber ohne echte Torchance. In der 86. Minute brachte Louis Wech die Heimelf in Führung, und alles sah nach einem Sieg aus. Doch in allerletzter Sekunde glich Schöneberg etwas schmeichelhaft zum 1:1 aus. Am nächsten Spieltag im Heimspiel gegen den Vorletzten aus Zaisertshofen wären nun drei Punkte absolut Gold wert. An der Spitze überholte Pforzen mit einem klaren 5:2 gegen Jengen den SV Schöneberg.

A-Klasse Augsburg Süd: Trainerwechsel beim SV Reinhartshausen: Robert Tenodi löste Johannes Georgs nach nur sieben Spielen auf der Bank des SVR ab. Georgs war zwar engagiert, aber irgendwie fand er nicht die Bindung zu den Spielern, lautete die Begründung der Fußballabteilung. Mit Tenodi sieht der SVR optimistisch in die Zukunft, und mit dem deutlichen 5:0 gegen Klosterlechfeld gelang gleich ein gutes Zeichen. Felix Idel erzielte dabei nicht nur einen lupenreiner Hattrick, sondern einen Viererpack.

Am kommenden Spieltag kommt auf den SV Reinhartshausen mit dem TSV Bobingen ein richtiger Härtetest zu. Der VfB Mickhausen kann sich gegen Tabellenführer Langerringen beweisen, und der zweite Aufsteiger SSV Bobingen fährt zum Derby nach Großaitingen. Im Tabellenkeller kommt es zum Abstiegs-Thriller Türk Bobingen gegen Margertshausen.

B-Klasse Augsburg Süd: Jeweils mit einem sehr sicheren 4:0-Sieg verließen sowohl der Tabellenzweite Schwabegg als auch Tabellenführer Lagerlechfeld am letzten Sonntag den Platz. Und auch Straßberg ging aus der umkämpften Partie in Hiltenfingen mit 2:0 als Sieger hervor. Klammheimlich spielte sich die Reserve aus Ustersbach nun auf Platz drei, gefolgt von Schwabmünchen III. Insgesamt waren die Stürmer mit 34 Treffern in den sieben Spielen sehr erfolgreich. Am elften Spieltag ist die Anreise von Lagerlechfeld nach Klosterlechfeld zum Derby recht kurz. Schwabegg muss ebenfalls auswärts beim SV Gessertshausen ran. Beide Teams sollten aber tendenziell mit drei Punkten nach Hause fahren. In Straßberg ist am Sonntag großer Heimspieltag mit vier Spielen. Ab 11 Uhr spielen zunächst zwei Jugendmannschaften, um 14 Uhr die Reserve, und zum Abschluss empfängt die Erste um 16 Uhr den TSV Ustersbach II.