Schwabmünchens Trainer fordert mehr Kampfgeist

Plus Beim Vorletzten Wasserburg müssen die Fußballer des TSV Schwabmünchen ran. Trainer Florian Fischer nimmt sein Team in die Pflicht.

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende geht es für den TSV Schwabmünchen bereits am Freitag weiter. Die Schwabmünchner gastieren ab 19.30 Uhr beim TSV Wasserburg, der noch um den Klassenerhalt kämpft. Erneut müssen die Schwabmünchner auf zahlreiche Spieler verzichten.