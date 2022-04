Fußball Bezirksliga

14:47 Uhr

Bobingen setzt weiter auf seine Heimstärke

Plus Auf dem eigenen Platz sind die Bobinger Fußballer in der Bezirksliga eine Macht. Sie hoffen, dass das auch am Samstag gegen Thalhofen so bleibt.

Nach dem 1:1 Unentschieden gegen den TSV Mindelheim am Montag empfängt der TSV Bobingen am Samstag den FC Thalhofen. In der intensiven letzten Woche ergatterte der TSV Bobingen aus drei Spielen sieben Punkte. Keine schlechte Bilanz, aber das Unentschieden gegen Mindelheim lag den Hochsträßern schwer im Magen: "Die Enttäuschung nach dem Spiel in Mindelheim ist bereits abgeklungen, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr gut", erzählt Bobingens Adrian Schlosser. "Vielleicht war die Belastung in der letzten Woche doch etwas zu viel", versucht er weiter, den kleinen Ausrutscher des Tabellendritten zu erklären.

