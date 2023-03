Das sind die Neuen bei Türkgücü Königsbrunn

Neue Gesichter gibt es beim SV Türkgücü Königsbrunn, der nach der Winterpause am Samstag wieder loslegt.

Auch für den SV Türkgücü Königsbrunn beginnt am Samstag um 14 Uhr wieder der Kampf um die Punkte in der Fußball-Bezirksliga. Zum Auftakt geht es für den Tabellensiebten ins Allgäu zum Schlusslicht TV Bad Grönenbach. Die Gastgeber sind mit nur neun gewonnenen Punkten schon ziemlich abgeschlagene zehn Punkte vom Relegationsplatz 13 entfernt. Die Zeichen stehen also auf einen Abstieg in die Kreisliga. Trotzdem sollten die Königsbrunner den Gegner nicht unterschätzen.

In der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde ist dem sportlichen Leiter Werner Muth und dem Trainer Bobby Riedl ein richtiger Coup gelungen. Der 57-jährige, ehemalige Eishockeyprofi des Augsburger EV, Andreas Römer, macht das Fußballteam des SV Türkgücü nach der Winterpause fit für die finale Phase der Saison. Andreas Römer ist von der Jugend des AEV bis in die Oberliga und die 2. Bundesliga aufgestiegen und hat nach der ersten Saison in der höchsten deutschen Eishockeyliga ( DEL) 1994 seine Profikarriere beendet. Danach spielte er noch in Eching, Landsberg und in der 2. Mannschaft des AEV. Seine letzte Spielerstation war der EHC Königsbrunn vor etwa 20 Jahren.

Römer ist auch als Eishockey-Schiedsrichter aktiv und fördert die Beweglichkeit von Kindern mit Downsyndrom, für den Verein „Eins mehr“. Mit diesen Kindern spielt er auch einmal in der Woche Fußball auf dem Sportgelände des FSV Inningen. „Fast alle Eishockeyspieler halten sich im Sommer mit Fußball fit, ich habe früher auch beim BC Oberhausen gekickt. Fußball ist mir also nicht fremd und ich habe einen speziellen Fitnessplan für die Türkgücü-Spieler zusammengestellt“, sagte der neue Fitnesscoach.

Außerdem meldete Werner Muth zwei weitere Spielerneuzugänge mit Admir Omerbegovic (25 Jahre) vom TSV Schwabmünchen und den 23-jährigen Stürmer Birkan Göloglu, der zuletzt in der zweiten Mannschaft des TSV Schwaben Augsburg spielte. Omerbegovic hat in der laufenden Saison 15 Spiele in der Landesliga für die Schwabmünchner bestritten.

Die neuen Spieler bei Türkgücü Königsbrunn

Bereits im Dezember wurden neu verpflichtet:

Hasret Inan , 28 Jahre, Mittelfeldspieler

, 28 Jahre, Mittelfeldspieler David Aslani , 19 Jahre, Abwehrspieler (beide von Türkspor Augsburg )

, 19 Jahre, Abwehrspieler (beide von Türkspor ) Mensur Basholli, 33 Jahre, Mittelfeldspieler vom FC Alba Augsburg

Serdal Aydogan , 19 Jahre, Mittelfeldspieler, vom Kreisligateam TSV Schwaben Augsburg U 23.

Haris Keranovic kam von der zweiten Mannschaft in den Bezirksligakader. Als einziger Stammspieler hat Berat Ayverdi den Verein verlassen, um seine Chance beim Bayernligisten Türkspor Augsburg zu suchen.

Mit welcher Mannschaft Trainer Bobby Riedl in Bad Grönenbach auflaufen wird, ist noch völlig offen. Bei den Vorbereitungsspielen wurde nur das erste gegen den TSV Hollenbach mit 1:4 verloren. Danach gab es drei Siege mit 4:2 gegen BC Aichach, 3:0 gegen TSV Meitingen und zuletzt 4:1 gegen TSV Neusäß. Aber auch der Gegner Bad Grönenbach hat seine beiden Testspiele beim TSV Mindelheim und SV Salgen/Bronnen gewonnen.

Die Partie wird am Sonntag um 14 Uhr im Waldstadion in Bad Grönenbach, Rothensteiner Straße 9 von Schiedsrichter Moritz Osteried angepfiffen.