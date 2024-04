Glücklicher Sieg für Türkgücü Königsbrunn

Im ersten Spiel des Osterwochenendes besiegte Türkgücü Königsbrunn den SVO Germaringen mit 1:0.

Der DoppeIspieltag begann für den SV Türkgücü Königsbrunn mit einem knappen und etwas glücklich zustande gekommenen Sieg über den SVO Germaringen. Die Gäste aus dem Ostallgäu hätten in der ersten Halbzeit das Spiel schon für sich entscheiden können. Zweimal trafen sie den Pfosten und einmal die Latte. Zudem konnten sich die Königsbrunner bei ihrem Torwart Korbinian Neumaier bedanken, der mehrere Torchancen der Germaringer vereitelte und den 0:0-Pausenstand rettete.

„Wir hätten sonst zur Halbzeit schon mit drei Toren hinten liegen können“, lobte auch Trainer Paolo Maiolo seinen Keeper. Im zweiten Spielabschnitt stabilisierte sich das Team des SV Türkgücü zunehmend und bot dem Gegner Paroli. Mert Akkurt gelang in der 70. Minute der Siegtreffer zum 1:0 als er an zwei Verteidigern vorbei flach in die Ecke traf. Danach rettete erneut Torwart Neumaier vor Timo Wörz mit einer Parade zur Ecke. Auch Türkgücü kam noch zu einer Torchance, aber Cemal Nams Kopfballaufsetzer sprang an den Pfosten. Die Germaringer Schlussoffensive konnten die Königsbrunner dann überstehen und den Sieg über die Zeit bringen.

SV Türkgücü Königsbrunn Neumaier – Yalu (67. Kücük), Özkan, Aydoan (81. Aydoan), El Fayyad (60. Keller), Karaduman, Dogan, Strauß (88. Tok), Akkurt (73. Kabatas), Lang, Nam.

Tor 1:0 Akkurt (70.).

Schiedsrichterin Sarah Wörle.

Zuschauer 100