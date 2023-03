Schweres Auswärtsspiel für den TSV Bobingen

Nach der unerwarteten Heimniederlage gegen Heimertingen sollen in Niedersonthofen wieder drei Punkte her. Leicht wird das jedoch nicht.

"Dranbleiben" muss die Devise für die Elf von Christopher Detke und Sebastian Jeschek am Samstag um 15.30 Uhr in Niedersonthofen lauten. Denn nach der Heimniederlage am Samstag beträgt der Abstand des TSV Bobingen zum Tabellenführer Egg an der Günz wieder fünf Punkte. Auch Verfolger Cosmos Aystetten konnte am Wochenende punkten und ist wieder bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten Bobingen herangerückt. Es wäre also wichtig, in Niedersonthofen nichts anbrennen zu lassen. Was auf den ersten Blick als lösbare Aufgabe erscheint, könnte sich aber für die Bobinger Kicker als ein hartes Stück Arbeit entpuppen. Zwar hatte der TSV beim Hinspiel im heimischen Stadion die Allgäuer klar im Griff und kam zu einem völlig verdienten 4: 1-Heimsieg, aber der Gegner ist bärenstark aus der Winterpause gekommen.

Am letzten Wochenende gelang Niedersonthofen ein 2:0-Erfolg bei der SpVgg Kaufbeuren, die ja beileibe keine "Laufkundschaft" ist. Eine Woche zuvor hatten die Allgäuer Cosmos Aystetten zu Gast. Auch dieses Spiel konnten sie gewinnen. Bereits zur Pause hatte der SSV Niedersonthofen mit 3:0 geführt. Am Ende stand dann ein knappes 4:3. Die Bobinger Bübles müssen also gewarnt sein.

Sollte es gelingen, das Potenzial, das in der Mannschaft steckt, wieder besser als zuletzt auf den Rasen zu bringen, ist ein spannendes Spiel vorprogrammiert.

Leistungsschwankungen beim TSV Bobingen

Die Detke-Elf hatte auch schon in der Hinrunde mit Leistungsschwankungen zu kämpfen, zeichnete sich aber stets durch große Moral aus. Immer wieder ist es gelungen, nach schwächeren Spielen in die Spur zurückzufinden. Für den TSV Bobingen spricht auch, dass in der aktuellen Saison erst ein Auswärtsspiel verloren wurde. Ausgerechnet beim Lokalrivalen Türkgücü mussten sich die Männer um Spielertrainer Detke geschlagen geben. Doch in allen anderen Spielen auf fremdem Platz konnte gepunktet werden. Das Gesetz der Serie spricht also für den TSV Bobingen.

Ausrutscher der Konkurrenz sind zwar nicht unbedingt zu erwarten, aber auch nicht ausgeschlossen. Tabellenführer Egg reist am Sonntag zum Bobingen-Bezwinger FC Heimertingen. Es wird interessant sein zu sehen, ob Heimertingen in der Lage sein wird, nach dem Tabellenzweiten auch den Tabellenführer zu ärgern. Auch für Cosmos Aystetten dürfte das Spiel in Thalhofen, dem aktuell Fünften in der Bezirksliga, nicht gerade ein Selbstläufer sein. Für Spannung ist also gesorgt an diesem Wochenende in der Bezirksliga Schwaben Süd.





Bild:

Beim Hinspiel in Bobingen gelang ein 4:1-Erfolg. Auch mit Überzahl konnte die Abwehr der Niedersonthofener die Bobinger Stürmer nicht aufhalten. Im Bild Berkay Akgün (helles Trikot).

Foto: Elmar Knöchel