SpVgg Langerringen: Befreiungsschlag missglückt

Die SpVgg Langerringen verliert das Kellerderby gegen FC Heimertingen und kommt nicht vom Tabellenende weg.

Es war alles angerichtet für den großen Befreiungsschlag, um die rote Laterne mit einem Heimsieg an den Gegner zu übergeben. Und die SpVgg Langerringen begann auch vielversprechend. Schon nach zwei Minuten kam Raphael Goßner frei in der Strafraummitte an den Ball und lupfte ihn über den Torwart Daniel Medwed, aber auch über das Tor. Drei Minuten später wiederholte sich diese Szene. Diesmal versuchte es Lukas Müller von der rechten Seite und der Ball senkte sich nur haarscharf neben den Pfosten.

Doch dann kam die kalte Dusche der Heimertinger, als sich Alexander Link im Strafraum durchtankte und beherzt zum 0:1 traf. Drei Minuten später rettete Torwart Joder bei einem Kopfball aus spitzem Winkel und Benedikt Schaffner klärte die Situation. Der SpVgg war der Stecker gezogen worden, sie kam erst allmählich wieder zu Ecken und Freistößen, ohne klare Torchancen zu haben. Doch in der 46. Minute traf David Breuer mit einem fulminanten Freistoß aus etwa 20 Metern genau ins Kreuzeck zum 1:1 und schürte die Hoffnungen der Langerringer auf die zweite Halbzeit.

Diese begannen die Platzherren mit mehr Druck auf das gegnerische Tor, waren aber immer durch Konter gefährdet. So passierte es in der 60. Minute, dass Thomas Einsiedler der Abwehr davonlief. Joder konnte zwar noch abwehren, aber der Nachschuss saß zum 1:2. Nun lief die SpVgg wieder einem Rückstand hinterher. David Breuer sorgte mit seinen Freistößen für Gefahr und einen Flachschuss von Robin Keiß lenkte der Gästekeeper gerade noch zur Ecke. In der 77. Minute wurde der wachsende Druck belohnt. Breuers Ecke brachte Max Altmann mit dem Kopf zu Lukas Müller, der den Ball mit dem Körper annahm und dann aus vier Metern im Netz versenkte.

Nun wollten die Langerringer den Siegtreffer erzwingen. Schaffner über rechts und Nico Köbler über links flankten immer wieder vor das Tor der Gäste, wo auch Abwehrspieler Joshua Hieber auf Kopfbälle lauerte. Doch dann ging in der 88. Minute der Schuss erneut nach hinten los, als Marcel Schmid einen Heimertinger Entlastungsangriff mit einem strammen Flachschuss zum 2:3 abschloss. Langerringen warf in den Schlussminuten alles nach vorne und Robin Keiß traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Als danach Lukas Müller den Ball holte, um Zeitspiel der Gäste zu verhindern, wurde er von Heimertinger Spielern weggeschubst. Weil er sich beim Schiedsrichter beschwerte, zeigte der ihm die Gelb-Rote Karte. Den letzten Aufreger gab es in der 94. Minute, als Max Altmann von Torwart Medwed nach einer Ecke mit den Fäusten am Kopf getroffen wurde. Doch statt des geforderten Elfmeters gab es nur Eckball und so blieb es bei der unglücklichen Niederlage.

SpVgg Langerringen Joder – Altmann, Hirschner (88. Fabian Köbler), Breuer, Schaffner, Hieber, Nico Köbler, Robin Keiß, Keppeler (57. Öztürk), Lukas Müller, Goßner (57. Mario Müller).

Tore 0:1 Link (7.), 1:1 Breuer (45.+1.), 1:2 Einsiedler (60.), 2:2 Lukas Müller (77.), 2:3 Schmid (88.).

Gelb-Rot Lukas Müller (90.+2).

Schiedsrichter Moritz Simnacher.

Zuschauer 200..