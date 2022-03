Türkgücü Königsbrunn: Schlüsselspiel gegen den Angstgegner

Mit einem Sieg über den TV Erkheim will der SV Türkgücü Königsbrunn im Kampf um Platz zwei dranbleiben. Doch das wird nicht einfach.

Am Sonntag steht für den SV Türkgücü Königsbrunn ein vorentscheidendes Spiel in der Bezirksliga Schwaben Süd an. Wenn der Verein sein erklärtes Ziel, den zweiten Platz und damit die Aufstiegsrelegation erreichen will, muss das Heimspiel gegen den TV Erkheim gewonnen werden.

Den begehrten Platz zwei besetzt momentan der TSV Bobingen punktgleich mit dem TV Erkheim mit je 32 Punkten. Mit einem Punkt weniger rangiert der SV Türkgücü auf dem vierten Platz. Beachtlich ist dabei, dass die Bobinger und Königsbrunner schon 18 Spiele ausgetragen haben, der TV Erkheim aber erst 16. Somit könnten die Erkheimer in ihren Nachholspielen einen Vorsprung herausholen.

Für das Team von Spielertrainer René Hauck könnte es sogar ein leichter Vorteil sein, dass die Erkheimer zuletzt wenig gespielt haben. Ihr Saisonauftaktspiel gegen TV Bad Grönenbach wurde auf den 12. April verlegt, das letzte Vorbereitungsspiel wurde am 6. März mit 7:2 gegen den TSV Legau gewonnen. Bei den Testspielen im Februar haben die Erkheimer gegen die Landesligisten VfB Durach mit 1:4 und den FC Memmingen II mit 0:5 verloren. Dazwischen gelang ihnen ein 5:3-Sieg gegen den Ligakonkurrenten TSV Babenhausen. Der starke Kader des 48-jährigen Trainers Andreas Köstner hat sich in der Winterpause nicht verändert. Die Stammspieler wie Torjäger Fabian Krogler oder Matthias Vogel und Raphael Honold im Mittelfeld sind ebenso noch an Bord wie der Abwehrrecke Christian Oswald.

Türkgücü Königsbrunn ist gut in Form

Das Team des SV Türkgücü Königsbrunn hat aber beim 4:1-Auftaktsieg bei der TG Viktoria Augsburg gezeigt, dass es gut in Form ist und über eine breite Auswechselbank verfügt. In dieser Partie zog sich Kerem Cakin einen Muskelfaserriss zu und fällt für einige Wochen aus. Für ihn dürfte Stürmer Egor Keller diesmal in der Startelf auflaufen. Von der Bank könnten die Joker Daniel Dos Santos, Francois Akpaloo oder auch Murat Civek die Offensive verstärken. Eventuell kann auch Kapitän Burak Tok wieder eingreifen und zusammen mit Spielertrainer René Hauck die Defensivabteilung dirigieren. Ein Fragezeichen steht noch hinter Mittelfeldspieler Oguzhan Karaduman, der beruflich gebunden ist.

Der TV Erkheim ist so etwas wie der Angstgegner der Königsbrunner. Von den bisherigen fünf Begegnungen in der Bezirksliga konnte Türkgücü nur eine zum Saisonbeginn 2019 gewinnen. Viermal gingen die Unterallgäuer als Sieger vom Platz. Immer ging es dabei auch schon um den zweiten Tabellenplatz, den aber bisher keiner der beiden Konkurrenten erreichen konnte. Das Hinspiel gewann der TV Erkheim knapp mit 1:0. Für Zündstoff ist beim Spiel am Sonntag um 15 Uhr Sommerzeit im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion also gesorgt. Schiedsrichter dieser Partie ist Fabian Hegener vom FC Zell/Bruck.