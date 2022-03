Türkgücü Königsbrunn will beim Schlusslicht siegen

Nach intensiver Vorbereitung startet am Samstag man bei Viktoria Augsburg in die Rückrunde. Im Kader hat sich einiges getan.

Etwas müde, aber glücklich kehrte das Team des SV Türkgücü Königsbrunn am Samstag vom einwöchigen Trainingslager im türkischen Antalya zurück. Spielertrainer René Hauck nutzte diese gemeinsame Zeit zur intensiven Teambildung bei zwei täglichen Trainingseinheiten mit Regenerationsprogramm.

Dabei wurde er von seinem neuen Co-Trainer Erdinc Kaygisiz unterstützt, der nach einem halben Jahr als Spielertrainer beim Türk SV Bobingen wieder zum SV Türkgücü zurückkehrte. Spielberechtigt ist der 36-jährige Routinier wegen seines späten Wechsels aber erst in der Schlussphase der Saison.

Egor Keller bei Türkgücü Königsbrunn wieder dabei

Die Rückreise hinderte die Mannschaft aber nicht daran, gleich am nächsten Tag ein Testspiel beim VfL Ecknach aus der Bezirksliga Nord zu bestreiten. „Die ersten 20 Minuten haben wir regelrecht verschlafen“, erklärte Hauck den frühen 0:2-Rückstand. Doch in der zweiten Halbzeit drehte das Team auch dank der starken Einwechselspieler stark auf und siegte mit 4:2. Neben Kaan Dogan und dem zweifachen Torschützen Emre Cevik feierte auch Egor Keller nach langer Verletzungspause sein Comeback mit einem Treffer. Er soll zusammen mit dem ebenfalls lange Verletzten Murat Cevik und dem Neuzugang Francois Akpaloo die Offensive verstärken.

Der vom SC Bubesheim gekommene Stürmer hatte gleich zum Anfang der Vorbereitungsphase Verletzungspech und konnte erst in Antalya wieder ins Training einsteigen. Gegen Ecknach reichte es schon zu einem Halbzeiteinsatz und in den kommenden Punktspielen sollen weitere folgen.

Noch mehr Pech hatte der zweite Winterneuzugang Konstantinos Morfakis vom TSV Hollenbach. Er überzeugte sowohl im Training als auch in Testspielen, in denen er zwei Tore erzielte. Doch dann zog er sich einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus. Dagegen hat sich der dritte Neuzugang Marco Boyer sowohl spielerisch, als auch mental, bestens in sein neues Team integriert. Vom Kader aus der Herbstrunde hat nur Abdourahmane Ayanda den Verein verlassen.

Somit kann René Hauck wieder auf einen breiten Kader zurückgreifen, nachdem die meisten Verletzungen auskuriert wurden. Beim ersten Punktspiel am Samstag um 14 Uhr bei der TG Viktoria Augsburg ist aber noch der Einsatz des Kapitäns Burak Tok fraglich. Die Augsburger Viktoria ist seit 13 Punktspielen sieglos und belegt mit nur sieben Punkten abgeschlagen den letzten Platz der 15 Bezirksligateams. Trotz des klaren 4:0-Sieges im Hinspiel besteht für den SV Türkgücü kein Grund, den Gegner zu unterschätzen. Die Viktoria hat ihr letztes Testspiel gegen den Kreisligisten SpVgg Langerringen mit 2:1 gewonnen.

Das Spiel TG Viktoria Augsburg gegen den SV Türkgücü Königsbrunn findet am Samstag um 14 Uhr an der Sportanlage Süd in Augsburg, Ilsungstraße, statt.