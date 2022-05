Unterschiedliche Vorzeichen beim Derby TSV Bobingen gegen Türkgücü Königsbrunn

Plus Das Anfang April wegen Wintereinbruch verschobene Derby zwischen dem TSV Bobingen gegen Türkgücü Königsbrunn wird am Mittwoch nachgeholt.

Das Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Bobingen und dem SV Türkgücü Königsbrunn fiel am 2. April den widrigen Bedingungen zum Opfer. Jetzt könnten die Rahmenbedingungen für diese Rückrundenpartie kaum besser sein - zumindest, was das Wetter anbelangt. Jedoch haben sich die Erwartungen beider Teams verändert.