Kleinaitingen tanzt in die Kreisliga

Mit 3:0 holt sich der FC Kleinaitingen im Spitzenspiel gegen Kaufering II die Meisterschaft in der Kreisklasse. Für Kaufering ist die Niederlage doppelt bitter.

In Kleinaitingen dürfte das Pfingstwochenende ein langes Meisterfeierwochenende werden: Nach dem Aufstieg 2016 wiederholten sie nun das Kunststück mit einem verdienten 3:0-Sieg beim VfL KauferingII und wurden Meister der Kreisklasse Augsburg Süd.

Im Spitzenspiel vor über 200 Zuschauern merkte man den Akteuren am Anfang die Nervosität und Anspannung durchaus an. In den ersten 20 Minuten ging es deshalb hauptsächlich darum, Sicherheit zu gewinnen und Fehler zu vermeiden. Walter Seckler hatte schließlich in der 22. Minute die erste Halbchance für den FCK. Kaufering spielte zwar auch flott und gut mit, tat sich gegen die sehr gut agierende Abwehr aber schwer und konnte in den ersten 45 Minuten keinen echten Torschuss verbuchen.

Zwei Rote Karten im Spitzenspiel

Kurz vor der Pause wurde es dann rustikal. Nach einem langen Ball aus der Kauferinger Hälfte rutschte Spielmacher Nick Lässig unnötig mit zwei gestreckten Beinen in Mario Zott und flog folgerichtig mit Rot vom Platz. Doch die Überzahl für den FCK hielt nur drei Minuten. Als Walter Seckler den Ball scharf in den VfL-Fünfer brachte, rutschte Niklas Hübner zwar in Richtung Ball, leider aber auch hart in den Torwart, sodass auch hier der sehr gute Schiedsrichter Lukas Nartschick in die Gesäßtasche griff.

Nach der Pause entwickelte ein Spiel auf gutem Niveau. Kaufering agierte zunächst etwas mutiger - bis zur 53. Minute. Eine Ecke für Kleinaitingen segelte einmal quer über den Strafraum hinweg und wurde von dort schnell mittig an die Strafraumkante gespielt, wo Raphael Dechent goldrichtig stand und den Ball zum vielumjubelten 1:0 in die Maschen setzte. Das war für die Heimelf ein Wirkungstreffer, denn im Parallelspiel führte Haunstetten klar in Fischach und ging somit gerade in der Tabelle am VfL vorbei auf Rang zwei. Trotzdem zeigte die Truppe von Dominik Piotrowski noch einmal Moral und fightete zurück, scheiterte dabei aber zweimal am überragenden Simon Lauterer, der wie eine Krake das Tor sauber hielt.

In der 74. Minute sorgte schließlich erneut Raphael Dechent für die Entscheidung. Einen langen Pass nahm er technisch perfekt an, tanzte am rechten Sechzehnereck seinen Gegenspieler aus und legte den Ball mit etwas Glück am Torwart vorbei zum 2:0. Nur fünf Minuten später gab es nach einem klaren Foulelfmeter für den FCK, den Alexander Heider kalt zum 3:0 versenkte. In der letzten Minute fischte dann nochmal Keeper Lauterer einen Ball aus dem Eck bevor der Schiri dann abpfiff und die Party beginnen konnte. Und während es auf der einen Seite hüpfend und jubelnd zur Sache ging, hingen auf Kauferinger Seite die Köpfe tief. Trotzdem lieferte der Aufsteiger eine starke Saison und sollte deshalb nicht allzu lang traurig sein.

Lesen Sie dazu auch