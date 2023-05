Abstiegskrimi beim TSV Königsbrunn

Im Fernduell an der Spitze wartet auf Spitzenreiter Langerringen eine hohe Hürde in Neusäß. Zusmarshausen ist klarer Favorit gegen den ASV Hiltenfingen.

Zum Auftakt des 27. Spieltags in der Fußball-Kreisliga liegt der Fokus am Samstag zunächst auf dem Abstiegskampf. Denn da treffen mit dem TSV Königsbrunn und dem FC Stätzling II zwei Tabellennachbarn aus dem Keller aufeinander. Noch steht keines der beiden Teams auf einem Abstiegsplatz, aber der Relegationsplatz 13 ist auch nur drei Punkte vom Tabellenelften TSV Königsbrunn entfernt. Die Reserve des FC Stätzling hat einen Punkt mehr und steht auf Platz zehn. Außerdem haben die Stätzlinger noch ein Nachholspiel auszutragen, allerdings müssten sie da schon gegen den Tabellendritten TSV Zusmarshausen gewinnen. Für die Königsbrunner mit ihrem Spielertrainer Stefan Sailer ist diese Partie ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel, denn bei einem Sieg könnten sie am FC Stätzling II vorbeiziehen und ein Polster zu den Abstiegsplätzen schaffen. Nach zwei unglücklichen Niederlagen gegen den TSV Zusmarshausen und in Westheim konnte der TSV zuletzt einen Punkt beim TSV Pfersee holen. Die Stätzlinger kommen mit einer 1:6-Niederlage aus Ottmarshausen, am vergangenen Wochenende fiel ihr Spiel aus. Beim Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2.

Mitten im Abstiegskampf steht auch der ASV Hiltenfingen nach der 0:5-Heimpleite gegen den SV Ottmarshausen. Da erscheint der Gang zum gefühlten Tabellenzweiten TSV Zusmarshausen als schier unlösbare Aufgabe. Ein Hoffnungsschimmer ist die Rückkehr ihres Kapitäns Maximilian Geißler nach Ablauf seiner Sperre. Die Zusmarshauser haben ihre letzten vier Spiele, mit Ausnahme des knappen 1:0 beim TSV Königsbrunn, recht deutlich gewonnen und rechnen sich noch Chancen auf die Meisterschaft und den direkten Aufstieg aus. Da wird sie der als Trainer reaktivierte Sportleiter Reinhard Brachert zu einem klaren Heimsieg motivieren. Das Hinspiel in Hiltenfingen gewannen die „Zusser“ klar mit 7:0.

Der Tabellenführer SpVgg Langerringen darf sich beim Tabellenfünften TSV Neusäß keinen Ausrutscher erlauben, denn der TSV Zusmarshausen sitzt ihm bei zwei Nachholspielen und sechs Punkten Rückstand im Nacken. Das wird sicher keine leichte Aufgabe im Lohwaldstadion, denn die Neusässer trotzten zuletzt der SpVgg Lagerlechfeld auswärts ein 2:2-Unentschieden ab. Das Team von Spielertrainer Serkan Demharter hat zwar keine Aufstiegsambitionen mehr, wird sich aber für die deutliche 0:5-Klatsche im Hinspiel revanchieren wollen. Der Langerringer Trainer Andreas Holzmann wird sein Team auf einen ähnlich schweren Gang wie zuletzt gegen Lagerlechfeld und auch daheim gegen die SpVgg Westheim einstellen.

Der FC Königsbrunn muss beim TSV Göggingen seine noch vorhandenen Chancen auf den zweiten Platz wahren. Denn das Team von Trainer Christian Jaut hat schon vier Punkte Rückstand auf den TSV Zusmarshausen bei gleicher Anzahl von Spielen. Gegen die auf den zwölften Platz abgerutschten Gögginger treten sie aber als Favorit auf den Platz, auch wenn sie sich beim 3:2-Sieg über den Abstiegskandidaten SpVgg Westheim recht schwer taten. Die Gögginger haben das Kellerduell beim SSV Anhausen mit 0:1 verloren und sind noch keineswegs sicher vor dem Abstieg. Das verleiht der Partie eine besondere Brisanz. Das Hinspiel gewannen die Königsbrunner klar mit 5:1. Die SpVgg Lagerlechfeld, nominell noch Tabellenzweiter, kann ihre Lage an diesem Wochenende nicht verbessern, weil sie spielfrei hat. So muss das Team von Spielertrainer Daniel Raffler tatenlos zusehen, ob es vom TSV Zusmarshausen überholt wird.

