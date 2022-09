Das Spitzenspiel steigt in Langerringen

Kann der bisher ungeschlagene FC Königsbrunn den ersten Platz verteidigen oder wird er im Kreisliga-Spitzenspiel von der SpVgg Langerringen gestürzt?

In der Fußballkreisliga Augsburg folgt ein Spitzenspiel auf das andere, und immer sind Vereine aus dem Süden des Landkreises die Hauptakteure. Am neunten Spieltag ist es die Partie zwischen der SpVgg Langerringen und dem FC Königsbrunn. Die Königsbrunner haben am vergangenen Spieltag mit dem 1:1 gegen die SpVgg Lagerlechfeld die Tabellenführung mit einem Punkt Vorsprung behauptet. Die Langerringer hätten mit einem Sieg beim SSV Anhausen punktgleich aufschließen können, mussten sich aber auch mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. So blieb die SpVgg mit zwei Punkten Abstand auf dem dritten Platz. Am Sonntag hat sie aber die Gelegenheit, den Tabellenführer mit einem Heimsieg zu stürzen und ihn um einen Punkt zu überholen. Dagegen werden die Königsbrunner aber etwas haben, die als einziges Team der Liga noch ungeschlagen sind. Co-Spielertrainer Jan Plesner will das Team für den im Urlaub weilenden Trainer Christian Jaut auch in Langerringen zum Sieg führen. "Wir sind gut in Form, und der Spielerkader ist komplett", gibt er sich zuversichtlich. Langerringens Trainer Andreas Holzmann hofft auf die Rückkehr von Joshua Hieber ins Abwehrzentrum, und auch Robin Keiß und Michael Keppeler sind wieder dabei. Der Heimvorteil der SpVgg wird noch verstärkt, weil am Sonntag das Langerringer Markttreiben stattfindet und sicherlich viele Zuschauer einen Abstecher zum Sportgelände machen werden.

SpVgg Lagerlechfeld der lachende Dritte?

Der Tabellenzweite SpVgg Lagerlechfeld könnte der lachende Dritte des Spieltags werden, wenn der FC Königsbrunn in Langerringen nicht gewinnen sollte. Allerdings müssten die Lechfeldhasen dazu das Auswärtsspiel bei der SpVgg Westheim gewinnen. Die Kobelkicker haben bisher drei Spiele gewonnen und mit einem Unentschieden bei vier Niederlagen den achten Platz mit zehn Punkten erreicht. Am vergangenen Spieltag mussten sie beim TSV Zusmarshausen eine 0:2-Niederlage einstecken. Die Aufgabe scheint für die Lechfelder also durchaus anspruchsvoll, aber nicht unmöglich zu sein. Im Duell mit dem Spitzenreiter FC Königsbrunn hat sich das Team von Spielertrainer Daniel Raffler jedenfalls in hervorragender Verfassung präsentiert.

Der ASV Hiltenfingen versucht schon am Sonntagvormittag beim TSV Göggingen, wieder Anschluss an die Spitzengruppe zu finden. Nach dem spielfreien Wochenende dürfte der Aufsteiger wieder voll motiviert für neue Taten sein. Allerdings ist der TSV Göggingen ein hochkarätiger Gegner. Der vierte der vorigen Saison ist mit zwölf Punkten aus sieben Spielen ebenso gut in die Saison gestartet wie der ASV. Es geht in dem Duell auf Augenhöhe also darum, wer sich als Verfolger an die führenden Teams hängen kann und wer sich eher in Richtung Mittelfeld orientieren muss. Spielertrainer David Bulik und sein Co-Trainer Christian Geib wollen in ihrer Mannschaft wieder die Euphorie der ersten Siege wecken.

Schon am Freitagabend kämpft der TSV Königsbrunn darum, den letzten Tabellenplatz verlassen zu können. Beim TSV Zusmarshausen sind sie allerdings keineswegs in einer hoffnungsvollen Lage. Die Kicker von der Autobahn haben sich nach schwachem Start inzwischen auf dem fünften Tabellenplatz mit 13 Punkten als Verfolger des Führungsquartetts hochgearbeitet. Dagegen nimmt sich der eine Punkt des Königsbrunner TSV sehr bescheiden aus. Nach der Heimniederlage gegen den Neuling SV Ottmarshausen muss schon eine gewaltige Leistungssteigerung her, um in Zusmarshausen zu bestehen. Spielertrainer Peter Müller und sein Co-Trainer Patrick Thurm werden also viel Motivationsarbeit haben, um den Schalter umzulegen.

Alle Spiele der Südvereine am 9. Spieltag: