Die Kreisliga biegt in die Zielgerade ein

Fallen am vorletzten Spieltag schon Vorentscheidungen über Meisterschaft und Abstieg in der Kreisliga Augsburg oder läuft es auf ein Finale hinaus?

Durch die Nachholspiele während der Woche wurde die Tabelle der Fußball-Kreisliga begradigt, sodass sie ein realistisches Bild für die entscheidenden beiden Spieltage abgibt. In der Spitzengruppe haben sowohl der TSV Zusmarshausen als auch der FC Königsbrunn ihre Nachholspiele gewonnen. Die Zusmarshauser kamen beim FC Stätzling II zu einem mageren 1:0-Sieg und haben dadurch mit 43 Punkten auf den Spitzenreiter SpVgg Langerringen aufgeschlossen. Die Kicker von der Autobahn haben sogar die bessere Tordifferenz von 43 gegenüber Langerringen mit 30. Dennoch steht Langerringen auf dem ersten Platz, weil sie den direkten Vergleich gegen Zusmarshausen mit 3:1 und 2:2 in Hin- und Rückspiel für sich entschieden haben. Auf Platz drei lauert der FC Königsbrunn, der sein Nachholspiel beim Tabellenfünften TSV Neusäß souverän mit 4:0 gewonnen hat. Die Königsbrunner haben nur einen Punkt Abstand zum Führungsduo und haben am letzten Spieltag Heimrecht im direkten Duell mit dem TSV Zusmarshausen. Chancen auf die beiden Spitzenplätze hat auch noch die SpVgg Lagerlechfeld mit 51 Punkten auf Platz vier. Die Lechfeldhasen sind aber auf Ausrutscher der vor ihnen liegenden Teams angewiesen.

Am kommenden 29. Spieltag geht es also für alle darum, die Titelchancen für das Finale am Pfingstsamstag hoch zu halten. Die SpVgg Langerringen fährt als klarer Favorit zum Schlusslicht TSV Göggingen. Ihr Gegner steht mit 23 Punkten auf Tabellenplatz 15 und damit auf einem von drei Abstiegsplätzen. Hinter ihnen ist nur noch die abgemeldete zweite Mannschaft des TSV Schwabmünchen und auf dem Abstiegsplatz vor ihnen die U 23 des TSV Schwaben Augsburg. Der Relegationsplatz ist drei Punkte entfernt. Die Gögginger haben nach der Winterpause kein Spiel mehr gewonnen und zuletzt deutlich mit 0:6 gegen den FC Königsbrunn und 0:4 in Lagerlechfeld verloren. Die Langerringer haben vor ihrem spielfreien Wochenende eine 1:2-Niederlage beim TSV Neusäß einstecken müssen und sind nur dank der Schützenhilfe des ASV Hiltenfingen, der gegen Zusmarshausen gewonnen hat, an der Spitze geblieben. Einen weiteren Ausrutscher können sie sich also nicht erlauben. Trainer Andreas Holzmann wird das Team entsprechend vorbereiten, denn für den Gegner ist es die letzte Chance, dem Abstieg noch zu entgehen.

FC Königsbrunn steht unter Zugzwang

Der FC Königsbrunn steht ebenfalls unter Zugzwang, wenn er sich die Chance auf zumindest den zweiten Platz aus eigener Kraft erhalten will. Dabei steht das Team von Trainer Christian Jaut nach zuletzt überzeugenden Siegen vor einer schwierigen Aufgabe beim SV Ottmarshausen. Der starke Aufsteiger hat sich einen respektablen sechsten Platz erkämpft und gilt auf seinem kleinen Platz mit der besonderen Zuschaueratmosphäre als besonders heimstark. Davon wissen nicht nur die Langerringer ein Lied zu singen. Denn auch sie sind Opfer der Kontertaktik mit Steilvorlagen auf den Kreisliga-Torjäger Marco Spengler geworden. Da kommt Schwerstarbeit auf die Abwehr des FC zu. Aber in der Offensive haben auch die Königsbrunner mit Manuel Salzmann, dem zweitbesten Goalgetter der Liga, Spielmacher Fabio Ucci oder Kevin Makowski und Sandro Boric einiges zu bieten.

Die SpVgg Lagerlechfeld will nach dem klaren 4:0 über den TSV Göggingen nun im Auswärtsspiel bei der TG Viktoria Augsburg ihre Chancen auf die beiden vorderen Plätze wahren. Für die Viktorianer geht es dabei um nichts mehr, denn sie stehen auf Platz sieben mit 35 Punkten im Niemandsland der Tabelle. Da sollte den Lechfeldhasen bei konzentrierter Leistung ein Auswärtssieg gelingen, mit dem sie dann auf einen Ausrutscher des Führungstrios hoffen können. Der Konkurrent der Südvereine, der TSV Zusmarshausen, gilt als Favorit im Heimspiel gegen den bereits gesicherten SSV Anhausen.

Und wie sieht es im Abstiegskampf aus? Der TSV Königsbrunn hat das dritte Kellerderby hintereinander gegen die U 23 des TSV Schwaben Augsburg vor sich. Nach dem Unentschieden gegen den FC Stätzling II und dem Sieg beim ASV Hiltenfingen könnte sich das Team von Spielertrainer Stefan Sailer mit einem Heimsieg endgültig retten. Denn es geht mit fünf Punkten Vorsprung vor den Schwaben auf dem Abstiegsplatz 14 und vier Punkten vor dem Relegationsplatz 13 in diese Partie. Damit würden die Königsbrunner auch dem ASV Hiltenfingen, der auf diesem Platz steht, einen großen Gefallen tun.

Die Hiltenfinger müssen aber auch selbst etwas für ihre Rettung tun. Dazu haben sie im Auswärtsspiel am Sonntag beim TSV Pfersee die Gelegenheit, die unglückliche Niederlage gegen den TSV Königsbrunn wettzumachen. Spielertrainer David Bulik wird sein Team gegen den bereits gesicherten Tabellenachten dazu motivieren, den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft zu schaffen. Die um einen Punkt vor den Hiltenfingern liegende SpVgg Westheim muss beim ebenfalls noch gefährdeten FC Stätzling II antreten und hat am letzten Spieltag frei. Das wäre für den ASV Hiltenfingen die Chance, den Relegationsplatz an die Westheimer abzutreten.

Die Spiele der Südvereine am Wochenende: