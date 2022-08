Ein gestreckter Spieltag

Vom Donnerstag bis zum Feiertag am Montag finden die Partien in der Kreisliga Augsburg statt. Es geht los mit einem Schlagerspiel in Hiltenfingen.

Der Spieltag der Fußball-Kreisliga Augsburg beginnt mit einem Schlagerspiel. Der Überraschungstabellenführer ASV Hiltenfingen trifft schon am Donnerstag um 18.30 Uhr auf den FC Königsbrunn.

Die Hiltenfinger sind wie ein Komet als Kreisklassenmeister aufgestiegen und strahlen mit drei Siegen ganz oben am Kreisligahimmel. Zum Auftakt hat das Team von Spielertrainer David Bulik bei der etablierten SpVgg Westheim nach anfänglichem Rückstand noch mit 3:2 gewonnen. Die Übernahme der Tabellenführung gelang dann durch einen überragenden 8:1-Heimsieg gegen die U 23 des TSV Schwaben Augsburg. Und auch der Härtetest beim SSV Anhausen wurde mit einem 1:0-Sieg mit Bravour bestanden. Kein Wunder, dass die Euphorie vor dem nächsten Knüller gegen den FC Königsbrunn groß ist. Doch auch der Gegner hat sich in dieser Saison viel vorgenommen und auch sein Saisonstart kann sich sehen lassen. Das fulminante Eröffnungsderby gegen den Lokalrivalen TSV Königsbrunn wurde im heimischen Hans-Wenninger-Stadion mit 6:4 gewonnen. Am zweiten Spieltag musste sich das Team von Trainer Christian Jaut mit einem 0:0 auf schwierigem Platz beim TSV Pfersee zufriedengeben, obwohl auch dort ein Sieg drin gewesen wäre. Ihre Stärke demonstrierten die Königsbrunner beim klaren 4:0-Auswärtssieg beim Neuling FC Stätzling II. Man darf gespannt sein, ob die Hiltenfinger sich an der Spitze halten können oder vom FC Königsbrunn vom Thron gestoßen werden.

Einen Tag später tritt mit der SpVgg Lagerlechfeld ein weiterer Kandidat für die Tabellenführung an. Mit der Devise "Die Null muss stehen" haben die Lechfeldhasen mit drei Siegen und 9:0 Toren den zweiten Platz erobert. Nur die Anzahl der geschossenen Tore gibt den Ausschlag für Hiltenfingen als Tabellenführer. Nach dem überzeugenden 3:0-Heimsieg über den TSV Pfersee kommt als nächster Gegner der Neuling FC Stätzling II am Freitagabend aufs Lechfeld. Nach dessen glatter 0:4-Heimniederlage gegen FC Königsbrunn gilt Lagerlechfeld als klarer Favorit. Spielertrainer Daniel Raffler mahnt aber zur Vorsicht: "Kein Spiel ist wie das andere und gegen jeden Gegner muss man mühsam dagegenhalten, um zum Erfolg zu kommen."

TSV Königsbrunn will die ersten Punkte holen

Am Samstag um 15 Uhr versucht der TSV Königsbrunn auf eigenem Platz gegen den TSV Neusäß zu den ersten Punkten dieser Saison zu kommen. Nach drei Derbyniederlagen gegen den FC Königsbrunn, die SpVgg Lagerlechfeld und die SpVgg Langerringen stehen die Chancen für das Team des neuen Spielertrainers Peter Müller nun etwas besser. Die Neusässer haben auch erst ein Spiel gewonnen und zweimal verloren. Zum Auftakt besiegten sie den Bezirksligaabsteiger Viktoria Augsburg, zogen dann aber beim starken Aufsteiger SV Ottmarshausen und gegen den TSV Zusmarshausen den Kürzeren.

Auch die U23 des TSV Schwabmünchen ist noch auf der Suche nach dem ersten Punktgewinn, doch sie hat es beim TSV Zusmarshausen ungleich schwerer. Die Kicker von der Autobahn haben zwar auch einen Fehlstart mit 0:2 in Lagerlechfeld und 1:3 daheim gegen Langerringen hingelegt, konnten aber beim Auswärtssieg in Neusäß wieder zu alter Stärke zurückkehren. Die jungen Schwabmünchner haben in ihren bisherigen zwei Spielen gegen den TSV Göggingen mit 0:3 und den SV Ottmarshausen mit 2:5 noch kein Land gesehen.

Den Spieltag schließt am Montag die SpVgg Langerringen mit dem Auswärtsspiel beim TSV Pfersee ab. Der neue Trainer Andreas Holzmann hat mit seinem Team zwar einen Fehlstart daheim gegen den SV Ottmarshausen hingelegt, danach aber in Zusmarshausen und daheim gegen den FC Königsbrunn zwei überzeugende Siege gefeiert. In Pfersee erwartet die SpVgg nicht nur ein schwieriger Platz, sondern auch ein hartnäckiger Gegner, der daheim noch unbesiegt ist. Nach einem Sieg gegen den SSV Anhausen erkämpften die Augsburger Vorstädter ein 0:0 gegen den FC Königsbrunn und nach der Auswärtsniederlage in Lagerlechfeld wollen sie sich auf eigenem Platz schadlos halten. Langerringens Trainer klagt über etliche Verletzte im Kader und hofft darauf, dass bis zum Montag wieder einige Spieler einsatzfähig werden.

Alle Spiele der Südvereine