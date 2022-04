Ein großer Schritt zum Klassenerhalt für den TSV Königsbrunn

Der TSV Königsbrunn gewinnt am Nachholspieltag überraschend in Zusmarshausen, während der TSV Schwabmünchen II auf dem Relegationsplatz hängen bleibt.

Am Nachholspieltag der Fußball-Kreisliga unter der Woche konnte der TSV Königsbrunn einen Befreiungsschlag gegen die Abstiegsgefahr setzen. Mit dem unerwarteten 2:1-Sieg beim Tabellenfünften TSV Zusmarshausen konnte sich das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt auf Platz zwölf behaupten und die U23 des TSV Schwabmünchen weiter auf den Relegationsplatz 13 verweisen. Denn die jungen Schwabmünchner gingen im Derby beim FC Königsbrunn mit 1:7 unter. Mit einem klaren 4:0-Heimsieg über die SpVgg Westheim verbesserte sich die SpVgg Langerringen auf den fünften Tabellenplatz und verdrängte damit die Zusmarshauser.

TSV Zusmarshausen – TSV Königsbrunn 1:2 (0:1) – Der Außenseiter aus Königsbrunn bot dem Favoriten absolut Paroli. Mitte der zweiten Halbzeit schien sich das Spielglück von ihm abzuwenden, als ein abgefälschter Schuss von Philipp Meitinger zum 1:0 für die Platzherren einschlug. Doch in der Schlussphase wendete sich das Blatt. Nach einem Pass von Marc Stowasser wurde Alexander Benz im Strafraum von Alexander Storzer gelegt, der dafür die Gelb-Rote Karte sah. Den fälligen Elfmeter jagte der nervenstarke Königsbrunner Torwart Daniel Morhart gnadenlos in die Maschen. "Eigentlich waren wir mit dem Ausgleich kurz vor Schluss zufrieden", sagte Trainer Missenhardt. Aber dann setzte Alexander Benz bei einem Konter über Max Schickentanz in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer zum 1:2 als Sahnehäubchen drauf.

Tore 1:0 Meitinger (69.), 1:1 Morhart (89./Foulelfmeter), 1:2 Benz (90.+1) - Gelb-Rot Storzer (89./ Zusmarshausen) – Zuschauer 50

FC Königsbrunn – TSV Schwabmünchen II 7:1 (4:0) Die Königsbrunner ließen von Anfang an keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Gleich in der ersten Minute jagte Kevin Makowski den Ball von halbrechts ins Kreuzeck. Nach weiteren Chancen, die der Schwabmünchner Keeper Manuel Zech noch vereiteln konnte, erhöhten Fabian Richter und abermals Kevin Makowski mit einem Doppelpack auf 3:0. Schmerzlich war danach die Verletzung von Luca Sommer nach einem Kopfballduell. Er musste mit lädiertem Sprunggelenk in ärztliche Behandlung. Ein Kopfball von Thomas Jung brachte den 4:0-Pausenstand und die Königsbrunner Überlegenheit setzte sich bis zum 7:1-Endstand fort.

Tore 1:0 Makowski (1.), 2:0 Fabian Richter (23.), 3:0 Makowski (25.), 4:0 Jung (44.), 5:0 Fabian Richter (50.), 6:0 Lukas Richter (68./Elfmeter), 7:0 Fabian Richter (78.), 7:1 Macht (84.) – Zuschauer 30

SpVgg Langerringen – SpVgg Westheim 4:0 (1:0) – Bastian Renner brachte sein Team mit einem Lupfer über Torwart Daniele Miccoli in Führung. Kurz nach der Pause musste er nach einem Zweikampf mit dickem Knöchel ausgewechselt werden. Nach einem Foul an Lukas Müller verwandelte Stefan Arndt den Foulelfmeter sicher zum 2:0. Damit war die Partie entschieden, und die Langerringer kamen noch durch einen satten Schuss von Michael Keppeler und einen weiteren Foulelfmeter von Lukas Müller zum sicheren 4:0-Heimsieg.

Tore 1:0 Renner (37.), 2:0 Arndt (57./Foulelfmeter), 3:0 Keppeler (84.), 4:0 Lukas Müller (90.) - Gelb-Rot Pfaffl (77./Westheim) – Zuschauer 100

Das kommende Punktspiel-Wochenende eröffnet die SpVgg Langerringen schon am Samstag mit der Partie beim FC Haunstetten. Gegen den Vorletzten in der Tabelle gilt das Team von Trainer Klaus Köbler als klarer Favorit, auch wenn Torjäger Bastian Renner ausfallen dürfte. Das Hinspiel wurde deutlich mit 7:0 gewonnen.

Schwerer dürfte es die am Mittwoch spielfreie SpVgg Lagerlechfeld beim Spitzenreiter TSV Dinkelscherben haben. Die Raffler-Elf hat zwar alle Spiele nach der Winterpause ohne Gegentor gewonnen, doch nun wartet der wohl schwerste Prüfstein. Vielleicht gelingt den Lechfeldhasen ja wieder so eine Überraschung wie beim 1:0-Sieg in Zusmarshausen. Die Dinkelscherber haben zuletzt mit 6:0 den TSV Königsbrunn besiegt. Beim Hinspiel in Lagerlechfeld ging es hoch her, erst nach einem Platzverweis gegen Angelo Cena verloren die Gelb-Schwarzen knapp mit 0:1.

Der TSV Königsbrunn will nach seinem Sieg in Zusmarshausen nun auch gegen den starken Aufsteiger TSV Pfersee punkten, der mit 36 Punkten auf dem vierten Platz steht. Doch mit dem Erfolgserlebnis vom Mittwoch im Rücken könnte für das Missenhardt-Team auch in Pfersee etwas drin sein. Jedenfalls soll die 1:5-Niederlage aus dem Hinspiel wettgemacht werden.

Zum absoluten Kellerduell tritt die U23 des TSV Schwabmünchen beim FC Emersacker an. Die Schwabmünchner haben auf dem Relegationsplatz 13 nur drei Punkte Vorsprung vor dem Schlusslicht Emersacker. Eine Wiederholung des Hinspielsieges wäre also für den Verbleib in der Kreisliga existenziell. Ein knappes 1:0 wie im September würde den Schwarz-Weißen wohl schon reichen. Sie kommen aber mit der 1:7-Klatsche vom Mittwoch in den Holzwinkel, wo der Gegner immerhin ein 1:1 gegen den SSV Anhausen erreicht hat. Der FC Königsbrunn hat an diesem Wochenende spielfrei.

Die Spiele der Teams aus dem Süden:

FC Haunstetten – SpVgg Langerringen (Samstag, 15.30 Uhr)

TSV Dinkelscherben – SpVgg Lagerlechfeld,

TSV Pfersee – TSV Königsbrunn,

FC Emersacker – TSV Schwabmünchen II (alle Sonntag, 15.00 Uhr).