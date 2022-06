Köbler hört auf: Neuer Trainer in Langerringen

Nach vier Jahren hört Klaus Köbler als Trainer bei der SpVgg Langerringen auf. Andreas Holzmann wird sein Nachfolger. Was sich der Neue vorgenommen hat.

Der Klassenprimus des südlichen Landkreises in der Fußball-Kreisliga, die SpVgg Langerringen, hat den Start in ihre dritte Kreisligasaison eingeläutet. Mit dem 39-jährigen Andreas Holzmann aus Denklingen hat ein neuer Cheftrainer die Geschicke der ersten Mannschaft übernommen.

Die beiden Erfolgstrainer Klaus Köbler und Daniel Koller sind nach vier Jahren von der Coaching-Zone zurückgetreten und arbeiten in anderen Funktionen für den Verein weiter. Nach dem Aufstieg im Jahr 2019 und einem zweiten und einem dritten Platz in den bisherigen Kreisliga-Spielzeiten will der neue Trainer die Erfolgsserie fortsetzen und um den Aufstieg in die Bezirksliga mitspielen. Doch Holzmann warnt: "Das erste Ziel ist, vier Mannschaften hinter sich zu lassen, um die Klasse zu halten. Dann wird man sehen, wie weit es nach oben gehen kann."

Klaus Köbler hört als Trainer in Langerringen auf. Foto: Norbert Staub

Seine letzte Trainerstation war beim Bezirksligisten TG Viktoria Augsburg von 2019 bis zum November 2021. In der Saison 2016/17 war Holzmann Co-Trainer beim Landesligisten SV Mering und davor bei den A-Junioren des TSV Schwabmünchen in der Bezirksoberliga. Andreas Holzmann wird von Torwarttrainer Ralf Schultz unterstützt.

Vier Mannschaften bei der SpVgg Langerringen

Bei der zweiten Mannschaft, die in der A-Klasse Augsburg Süd in der vergangenen Saison den dritten Platz erreichte, bleiben Günther Müller und Christian Reiß als Trainer erhalten. Einen Trainerwechsel gibt es aber bei der dritten Mannschaft, die unter den Trainern Peter Hafner und Stefan Schlupp mit dem zweiten Platz den Aufstieg aus der B-Klasse Augsburg Süd geschafft hat. Künftig wird das Team in der A-Klasse Allgäu 2 spielen. Dafür wurden mit Sebastian Korner und Matthias Hampel zwei Trainer vom TSV Klosterlechfeld geholt. Der 32-jährige Korner hat vier Jahre lang die erste Klosterlechfelder Mannschaft in der A-Klasse trainiert. "Nach vier Jahren suchte ich eine neue Aufgabe als Trainer und Langerringen hat mich angefragt", sagte er beim Trainingsauftakt. Der vier Jahre ältere Matthias Hampel war bisher Trainer der zweiten Mannschaft des TSV Klosterlechfeld und wird nun Korners Co-Trainer.

Die vierte Langerringer Mannschaft ist noch keiner Liga zugeordnet. Zum Trainingsauftakt fanden sich 55 Spieler aus allen Teams ein. Bisher bekannte Neuzugänge sind Moritz Zinßer, Maximilian Mende und Marvin Huber vom SV Untermeitingen, Sebastian Wild vom TSV Schwabmünchen II sowie Torwart Burak Karakaya vom TSV Klosterlechfeld. Aus der eigenen Jugend im Verbund mit der JFG Singoldtal rücken neun Spieler in den Kader der Herrenmannschaften auf. Das sind Fabio Sedlmeir, Tom Nagel, Fabian Köbler, Noah Allmacher, Maximilian Jakob, Tim Löprich, Finn Keuler, Luca Söllner und Kevin Müller.