Königsbrunner Derby zum Saisonauftakt

Am Samstag treffen der FC und der TSV Königsbrunn im Hans-Wenninger-Stadion aufeinander. Die anderen vier Süd-Teams treten am Sonntag an.

Das Eröffnungsspiel der neuen Saison in der Fußball-Kreisliga Augsburg steigt am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Königsbrunner Derby zwischen dem FC und dem TSV im Hans-Wenninger-Stadion. Der gastgebende FC hat sich für diese Saison viel vorgenommen und muss als Favorit gegen den Lokalrivalen gelten, der gerade noch in der Relegation den Klassenerhalt geschafft hat.

Im Vorjahr fing sich der Aufsteiger TSV zwei heftige Derbyklatschen mit 0:5 und 0:6 ein. Diesmal soll es unter dem neuen Trainerduo Peter Müller und Patrick Thurm besser werden. Doch auch FC-Trainer Christian Jaut erwartet von seinem mit etlichen Neuzugängen verstärkten Team ein klares Signal für einen erfolgreichen Start. Der FC hat nur zwei Testspiele absolviert. Nach einer 0:2-Niederlage beim Bezirksligisten SC Bubesheim gab es einen klaren 7:1-Sieg beim VfL Egenburg aus der Kreisklasse. Ebenso ausgeglichen verlief die Testphase beim TSV mit zwei Niederlagen gegen den TSV Haunstetten und den TSV Friedberg, sowie zwei Erfolgen in Bachern und Ried. Beide Teams freuen sich auf den Start in die Saison vor einer möglichst großen Zuschauerkulisse.

Auswärtsspiel für Hiltenfingen

Von den anderen vier Mannschaften aus dem Landkreissüden hat nur der Aufsteiger ASV Hiltenfingen ein Auswärtsspiel, die drei Etablierten dürfen zu Hause in die neue Saison starten. Der Kreisklassenmeister aus Hiltenfingen kann bei der SpVgg Westheim die erste Kreisligaluft schnuppern, denn das Team vom Kobel spielt schon seit 2016 in dieser Liga. In der vergangenen Saison gerieten sie allerdings auf Platz zwölf noch in Abstiegsgefahr. In ihren vier Vorbereitungsspielen haben sie gegen den BC Aichach gewonnen, aber dann gegen die Bezirksligisten Aystetten und Horgau verloren. Im letzten Testspiel in dieser Woche gab es gegen den TSV Friedberg einen 1:0-Sieg. Aber auch die Hiltenfinger haben nur ein Testspiel gegen den FSV Lamerdingen gewonnen und danach zweimal gegen den SF Friedberg und Oberbernbach verloren.

Der Klassenbeste der vergangenen Saison, die SpVgg Langerringen, bekommt es mit dem SV Ottmarshausen mit einem sicherlich motivierten Aufsteiger zu tun. Nach sieben Jahren A-Klasse sind die Kicker aus dem Augsburger Westen in ihrer zweiten Kreisklassensaison als Meister aufgestiegen. Für die Langerringer ist das Team von Trainer Oliver Haberkorn noch ein unbeschriebenes Blatt, einzig der Co-Spielertrainer Marco Spengler ist ein alter Bekannter aus seiner Zeit in Westheim. In der Vorbereitung ließen die Ottmarshauser mit einem 3:0-Sieg beim Bezirksligisten FC Horgau aufhorchen und siegten dann noch 5:3 gegen den TSV Herbertshofen aus der A-Klasse. Die Langerringer mussten gegen die höherklassigen TSV Bobingen und TV Erkheim zwei Niederlagen einstecken, konnten aber beim Bezirksliga-Aufsteiger Dinkelscherben sowie gegen FT Landsberg und SV Auerbach-Streitheim gewinnen. Dabei zogen sich Joshua Hieber und David Breuer bei einem Zusammenprall Kopfplatzwunden zu, sodass ihr Einsatz am Sonntag zumindest fraglich ist. Das Spiel wird zur ersten Bewährungsprobe für den neuen Langerringer Trainer Andreas Holzmann.

Die SpVgg Lagerlechfeld trifft auf einen alten Bekannten. Gegen den TSV Zusmarshausen hat sich das Team von Spielertrainer Daniel Raffler in der zurückliegenden Saison zwei rassige Partien geliefert. Für die 1:2-Heimniederlage revanchierten sich die Lechfeldhasen im Rückspiel mit einem 1:0-Sieg. Die Gesamtbilanz ist mit je zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen. Die Lechfelder haben nur zwei Testspiele bestritten und dabei beim SV Schwabegg 2:1 gewonnen und gegen den FC Stätzling 0:2 verloren. Das von Herbert Wiest trainierte Zuser-Team konnte nach der Auftaktniederlage gegen den SV Türkgücü Königsbrunn dreimal gegen Wertingen, Firnhaberau und den FC Horgau gewinnen.

Neustart in Schwabmünchen

Einen völligen Neustart hat die U23 des TSV Schwabmünchen vor sich, und da kommt mit dem TSV Göggingen gleich der Tabellenvierte der Vorsaison auf das junge Team zu. Mit dem 28-jährigen Vlad Müller und dem 30 Jahre alten Martin Bader wurde ein neues Trainerduo engagiert. Der bisherige Trainer Markus Braunmiller ist als Spieler zum SV Schwabegg und die Spielertrainer Mete Kurt und Yannick Hof sind als A-Jugendtrainer zum Kissinger SC sowie als Spieler zum ASV Hiltenfingen abgewandert. Aus dem Spielerkader haben Lukas Blechinger, Jonas Macht, Tim Schröder, Manuel Zech und Oliver Lang den Verein verlassen. Die Aufgabe der neuen Trainer ist es nun, die aus der A-Jugend nachrückenden talentierten Spieler zu einem Team zu formen. Das ist ja auch der Sinn eines U23-Teams. Als einziger erfahrener Spieler kam der 29-jährige Tilen Drlja vom FC Haunstetten. In den Testspielen musste das junge Team eine 1:4-Niederlage gegen den Kreisklassisten FC Alba Augsburg einstecken und erreichte dann ein 1:1 gegen Türkspor Augsburg II. Gegen das eingespielte Team des TSV Göggingen stößt also Jugend auf Erfahrung.

Die Spiele der Südvereine am 1. Spieltag: FC Königsbrunn - TSV Königsbrunn (Samstag, 14.30 Uhr), SpVgg Westheim - ASV Hiltenfingen, SpVgg Langerringen - SV Ottmarshausen, SpVgg Lagerlechfeld - TSV Zusmarshausen, TSV Schwabmünchen II - TSV Göggingen (alle Sonntag, 15 Uhr).