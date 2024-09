Langerringen behauptet sich an der Spitze

Das Spitzenspiel in Langerringen wurde den Erwartungen gerecht. Nach frühem Rückstand gewann die SpVgg Langerringen am Ende deutlich mit 4:1 über den SV Hammerschmiede. Dicht auf den Fersen bleibt dem Tabellenführer der TSV Merching mit dem klaren 5:1-Sieg gegen den ASV Hiltenfingen. Im Südderby behauptete sich der Aufsteiger SV Schwabegg knapp mit 1:0 gegen den FC Kleinaitingen. Als Verfolgerfeld hinter der Tabellenspitze formieren sich der SV Ottmarshausen, der Kissinger SC und der TSV Zusmarshausen mit Auswärtssiegen. Die Schlusslichter SpVgg Westheim und die SpVgg Auerbach-Streitheim bleiben mit erneuten Heimniederlagen mit nur einem Punkt weiterhin sieglos.

SpVgg Langerringen – SV Hammerschmiede 4:1 (1:1) – Langerringen begann furios mit einer Reihe von Torchancen und Ecken in den Anfangsminuten. Doch in der 11. Minute fing sich die SpVgg wieder den fast schon obligatorischen Rückstand ein. Der Gästestürmer Sebastian Kraus nutzte ein Missverständnis zwischen Torwart Patrick Joder und der Abwehr aus und konnte den Ball zum 0:1 ins Tor schieben. Danach ging es weiter mit den Chancen für Langerringen, Michael Keppeler scheiterte einmal am Außenpfosten und dann kratzte Maximilian Baumeister seinen am Torwart vorbei geschobenen Ball noch von der Torlinie. Wenige Minuten später musste der Verteidiger des SVH aber verletzt ausscheiden. In der 26. Minute fiel der Ausgleichstreffer durch Robin Keiß, der vom nach vorne stoßenden Abwehrchef Joshua Hieber angespielt wurde. Bis zur Pause war es ein abwechslungsreiches Match mit Strafraumszenen auf beiden Seiten mit Chancenplus für die Platzherren. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schockte der Hammerschmieder Spielertrainer Stefan Winterhalter mit einem Torschuss, doch dann übernahm wieder die SpVgg das Kommando. Ein Glücksgriff war die Einwechslung von Andreas Hirschner in der 57. Minute, denn schon fünf Minuten später nahm er eine Flanke von Nico Köbler direkt und versenkte den Ball zum 2:1. Beim SV Hammerschmiede ging danach nicht mehr viel nach vorne, vielmehr mussten sie sich gegen die Langerringer Angriffswellen erwehren. In der 77. Minute wurde Lukas Müller von drei Verteidigern förmlich niedergerungen, der Ball fiel aber Yannick Keiß vor die Füße und der schoss beherzt zum 3:1 hoch in die Maschen. Nach einem Freistoß von David Breuer, der vom Pfosten zurückprallte, kam der Ball zu Lukas Müller und der erzielte den 4:1-Endstand. – Tore 0:1 Sebastian Kraus (11.), 1:1 Robin Keiß (26.), 2:1 Andreas Hirschner (62.), 3:1 Yannick Keiß (77.), 4:1 Lukas Müller (86.) – Schiedsrichter Simon Sponer – Zuschauer 130

SV Schwabegg – FC Kleinaitingen 1:0 (1:0 ) – Der Aufsteiger behauptete sich im Derby knapp gegen starke Kleinaitinger, die am Anfang Pech mit einem Lattenschuss von Marcel Heider hatten. Das Tor des Tages fiel schon nach zwölf Minuten und das war ein Traumtor von Peter Ziegler, der einen abgewehrten Eckball volley unhaltbar ins Tor des Gästekeepers Simon Lauterer jagte. Die Kleinaitinger hatten bis zum Ende mehr vom Spiel, kamen aber gegen die stark verteidigenden Schwabegger kaum zu Torchancen. Letztlich war der Heimsieg des Aufsteigers knapp verdient, diese Sicht teilten auch die beiden Trainer. Wolfgang Missenhardt lobte den Kampfgeist seiner Mannschaft beklagte aber die kleinlichen Entscheidungen des Schiedsrichters, die zu vielen gelben Karten und einer Zeitstrafe in den Schlussminuten führten. FCK-Spielertrainer Johannes Ankermüller sagte: „Wir hatten anfangs Pech bei drei guten Torchancen, aber in der zweiten Halbzeit fiel uns nicht viel ein“. - Tor 1:0 Peter Ziegler (12.) – Zeitstrafe Peter Ziegler (Schwabegg/89.) - Schiedsrichter Hubert Löser – Zuschauer 150

TSV Merching – ASV Hiltenfingen 5:1 (2:0) – Die Hiltenfinger Pläne wurden schon nach neun Minuten durch den frühen Rückstand mit zwei Toren durchkreuzt. Danach erholte sich der ASV zwar und hielt gegen den starken Tabellenzweiten mit, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Mit dem 3:0 für die Merchinger schien das Spiel gelaufen, doch durch einen an David Schmid verursachten und von ihm selbst zum 3:1 verwandelten Foulelfmeter keimte wieder etwas Hoffnung auf. Merchings Torwart Allessandro Borelli verletzte sich bei dem Strafstoß und musste durch Feldspieler Markus Rölle ersetzt werden. Dennoch drehten die Platzherren noch einmal mit zwei Toren von Julian Schmid zum 5:1-Endstand auf. Hiltenfingens Trainer Christian Geib erkannte den verdienten Sieg des Gegners an, mit dem sein Team an diesem Tag nicht auf Augenhöhe war. – Tore 1:0 Maurice Goncalves Bicho (3.), 2:0 Julian Schmid (9.), 3:0 Maurice Goncalves Bicho (61.), 3:1 David Schmid (64./Foulelfmeter), 4:1 Julian Schmid (79.), 5:1 Julian Schmid (81.) – Schiedsrichter Markus Rackl – Zuschauer 85

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langerringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Kleinaitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis