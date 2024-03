SpVgg Lagerlechfeld rückt auf Platz zwei vor 

Mit einem Kantersieg über den TSV Neusäß verkürzen die Verfolger den Abstand zum Tabellenführer auf zwei Punkte.

Der 20. Spieltag am Gründonnerstagabend richtete die Tabelle der Kreisliga zumindest an der Spitze gerade. Weil das Spiel des Tabellenführers FC Königsbrunn gegen den FC Kleinaitingen verlegt wurde, ist das Führungstrio nun mit je 19 Spielen direkt vergleichbar. Die SpVgg Lagerlechfeld konnte sich mit einem 7:0-Kantersieg über den TSV Neusäß dabei vor dem TSV Zusmarshausen auf den zweiten Platz setzen. Die Zusmarshauser gewannen auch ihr Heimspiel gegen den TSV Merching mit 2:1 und so haben beide Verfolger nur noch zwei Punkte Rückstand auf den FC Königsbrunn. Der TSV Königsbrunn verlor auch das vierte Spiel in Folge und der FC Kleinaitingen rutschte kampflos auf den Abstiegsplatz 15, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen als die Konkurrenten. Das nun noch sechs Punkte dahinter liegende Schlusslicht SSV Anhausen überraschte mit einem 1:0-Sieg über den Kissinger SC. Durch die Kissinger Niederlage blieb der vierte Platz des ASV Hiltenfingen ungefährdet, dessen Spiel gegen den TSV Pfersee am 25. April stattfindet. Das Derby FC Königsbrunn gegen FC Kleinaitingen wird am Mittwoch, 17. April um 18 Uhr nachgeholt.

SpVgg Lagerlechfeld – TSV Neusäß 7:0 (4:0) – Spielertrainer Daniel Raffler brachte die Lechfeldhasen schon nach acht Minuten in Führung und der sichere Elfmeterschütze Ralf Pawollek erhöhte nach knapp einer halben Stunde mit einem Strafstoß auf 2:0. Mit zwei weiteren Treffern vor der Pause war die Messe gelesen. Die Gäste aus Neusäß kamen im ganzen Spiel zu keiner nennenswerten Torchance und so konnten die Platzherren ihre Überlegenheit mit drei weiteren Treffern zum 7:0-Endstand ausbauen. - Tore 1:0 Raffler (8.), 2:0 Pawollek (29./Elfmeter), 3:0 Raffler (39.), 4:0 Wilde (45.), 5:0 Tauscher (67.), 6:0 Lex (74.), 7:0 Bitter (78.) - Zuschauer 50 – Schiedsrichter Andreas Naumann

TSV Königsbrunn – TSV Diedorf 0:2 (0:1) – Die vierte Niederlage in Folge kam für den TSV Königsbrunn extrem unglücklich zustande. Nach der ersten Diedorfer Chance durch Julian Dreßler, die Torwart Daniel Morhart vereitelte, waren die Königsbrunner die bessere Mannschaft. Adrian Zaglowek schoss knapp vorbei und ein Tor von Maximilian Schickentanz wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Aber als der Diedorfer Tom Grimbacher auf dem rechten Flügel mit einem weiten Ball angespielt wurde, stand er deutlich im Abseits. Seine Flanke in die Mitte verwandelte Spielertrainer Florian Sandner volley zum 0:1. Das Pech der Königsbrunner steigerte sich noch durch zwei Lattenknaller von Schickentanz und Alexander Benz. Bis zur Pause fing der Gästetorwart Sebastian Menacher noch einen Schuss von Scott Binzer und einen Kopfball von Marce Garron ab. In der zweiten Halbzeit signalisierte der Linienrichter ein Handspiel, als der Diedorfer Florian Thalmeir am Arm angeschossen wurde. Fabian Britsch trat den Elfmeter, doch Torwart Menacher parierte den Ball hervorragend. Auch danach zeichnete sich der Gästekeeper noch bei Schüssen von Schickentanz und Garron aus. Diedorf agierte aus der Defensive mit der Methode „Hoch und weit nach vorne“ und damit gelang ihnen sogar noch das 0:2 durch ihren Torjäger Florian Thalmeir. – Tore 0:1 Sandner (24.), 0:2 Thalmeir (87.) - Zuschauer 80 – Schiedsrichter Oliver Waizmann