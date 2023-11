Zündstoff beim Spitzenspiel in Königsbrunn

In der Kreisliga steht das Derby Kleinaitingen gegen Lagerlechfeld und ein Spitzenspiel beim FC Königsbrunn auf dem Plan

Der 17. Spieltag der Kreisliga ist der letzte vor der Winterpause. Da gilt es nochmals Punkte zu sammeln um gut überwintern zu können. Der Spitzenreiter FC Königsbrunn könnte seinen Vorsprung von sieben Punkten auf die Verfolger noch weiter ausbauen. Denn der „gefühlte“ Tabellenzweite TSV Zusmarshausen kommt am Samstag ins Hans-Wenninger-Stadion. Dieser Gegner ist auf dem dritten Platz, weil sein Heimspiel gegen den TSV Welden am vergangenen Wochenende ausgefallen ist. Der Acht-Punkte-Rückstand könnte sich also bei einem Sieg im Nachholspiel auf fünf Punkte reduzieren. Deshalb ist es für das Königsbrunner Team von Trainer Christian Jaut wichtig, die Distanz auch bei mindestens fünf Punkten zu belassen. Dazu wäre ein Unentschieden die Voraussetzung, bei einem Heimsieg könnte der Vorsprung weiter ausgebaut werden. Beim Hinspiel zum Saisonauftakt überzeugte der FCK mit einer guten Leistung und siegte auswärts mit 1:0. Beim entscheidenden Finale der Vorsaison reichte es daheim nur zu einem 1:1 und damit gewannen die Zusmarshauser das Rennen um Platz zwei. Es ist also genügend Zündstoff für ein spannendes Spiel vorhanden.

Lechfeldderby zwischen Kleinaitingen und Lagerlechfeld

Ein weiterer Höhepunkt des Spieltags ist das Lechfeld-Derby zwischen dem FC Kleinaitingen und der SpVgg Lagerlechfeld. Es ist ein Duell oben gegen unten, denn die Lagerlechfelder stehen auf Platz zwei und der Aufsteiger Kleinaitingen hat gerade erst den direkten Abstiegsplatz verlassen und sich auf den Relegationsplatz 14 vorgekämpft. Doch nicht nur wegen des Derbycharakters, sondern auch aufgrund der zurückliegenden Ergebnisse ist die Favoritenstellung der gelb-schwarzen Lechfeldhasen keineswegs klar. Die SpVgg hat zwar beim Spitzenderby gegen den FC Königsbrunn eine starke Abwehrleistung geboten, aber eine Woche später beim 7:6 gegen den SV Ottmarshausen gehörig gewackelt. Die Kleinaitinger überraschten dagegen mit einem 3:2-Sieg beim Tabellenfünften Kissinger SC. Dieser Erfolg wird die Mannschaft von Spielertrainer Johannes Ankermüller darin bestärken, die etwas unglücklich zustande gekommene 0:3-Hinspielniederlage zu revidieren.

Etwas ruhiger können der ASV Hiltenfingen und der TSV Königsbrunn der Winterpause entgegensehen, denn sie stehen mit den Plätzen sechs und vier im vorderen Mittelfeld recht gut da. Die Hiltenfinger haben gegen den mit nur drei Punkten am Tabellenende stehenden SSV Anhausen die große Chance auf einen weiteren Heimerfolg. Im dritten Heimspiel nacheinander wollen sie nach dem 3:0 gegen die SpVgg Westheim und dem 1:1 gegen den TSV Neusäß ihre wiedergewonnene Heimstärke beweisen. Die Anhauser haben zwar bei der knappen Niederlage beim TSV Königsbrunn gezeigt, dass sie sich noch nicht aufgegeben haben, aber bei der 1:5-Niederlage im Hinspiel hatten sie keine Chance gegen die Hiltenfinger.

Der TSV Königsbrunn ist seit vier Spielen ungeschlagen und hat die letzten drei Partien gewonnen. Diese Serie will das Team der beiden Spielertrainer Stefan Sailer und Daniel Schreiber nun auch beim Aufsteiger TSV Welden fortsetzen. Die Weldener stehen auf dem Relegationsplatz 13 und haben die Punkte nötig. Vor dem ausgefallenen Spiel in Zusmarshausen haben sie auf eigenem Platz ein Unentschieden gegen die Augsburger Viktoria und einen Heimsieg gegen den SSV Anhausen erkämpft. Die Königsbrunner werden also auf einen heimstarken Gegner treffen, gegen den sie sich auch im Hinspiel mit einem 2:2-Remis schwertaten.

Die Spiele der Südvereine am 17. Spieltag: