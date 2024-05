Ein Abschied nach Maß

Beim letzten Heimspiel für Schwabmünchen erzielt Thomas Rudolph kurz vor seiner Auswechslung das 1:1

Solche Geschichten kann fast nur der Fußball schreiben. Mit Einlaufkindern und Verabschiedung der Abgänge ging es bei bestem Fußballwetter in einen für Schwabmünchen sportlich unbedeutenden aber emotional um so bedeutsameren 33. Spieltag. Im Fokus stand der Abschied von Thomas Rudolph, der sein letztes Heimspiel im Schwarz-Weißen-Trikot bestritt. Eines war auch schon vorher klar: Nach gut 80 Spielminuten geht Rudolph vom Feld.

Schwabmünchen lag in einem netten Sommerkick seit der 69. Minute zurück. Als dann die ersten ehemaligen Weggefährten Rudolphs kurz vor der 80. Minute schon am Spielfeldrand für einen Spalier bereitstanden, übernahm der Fußballgott das Drehbuch. Maik Uhde trat zur Ecke, welche vor den Strafraum geklärt wurde. Direkt vor die Füße von Thomas Rudolph. Der zog direkt ab und traf zum 1:1. Die Arena stand Kopf und Fußballchef Germar Thiele am Stadionmikrofon überschlug es die Stimme. Nur Sekunden vor seiner Auswechslung sorgte Rudolph mit einem fulminanten Direktschuss für einen perfekten Abschluss der Geschichte.

Danach ging er durch die Reihen aktueller und ehemaliger Mitspieler. Wie viele an diesem Spieltag extra für ihn gekommen sind, zeigte noch einmal deutlich auf, welch große Wertschätzung er sich in fast zehn Jahren beim TSV erarbeitet hat.

Sein Treffer bedeutete auch den Endstand, der am Ende alle durchaus zufriedenstellen konnte, sogar die Gäste aus Olching, denen der Punkt auch den endgültigen Klassenerhalt sicherte.

85 Bilder Eine "Institution" geht Foto: Christian Kruppe

Mit Thomas Rudolph werden an diesem Spieltag sieben weitere Spieler verabschiedet. Dennis Lechner, Cagatay Aksu, Fatih Cosar, Luis Schäffler, Marco Schneider, Karsten Binder und Gabriel Wagner werden in kommender Spielzeit nicht mehr für den TSV Schwabmünchen auflaufen. Wohin es die Sieben zieht, ist noch unklar.

Anders als bei Thomas Rudolph. Der wird Trainer beim FC Gundelfingen. In welcher Liga, das werden die nächsten Wochen zeigen, denn die Nordschwaben werden die Bayernliga-Saison als 15. abschliessen und müssen daher in die Relegation.

Wer künftig den TSV Schwabmünchen verstärkt wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Einzig bekannter Neuzugang ist bisher Matteo di Maggio von der SpVgg Kaufbeuren.

TSV Schwabmünchen Böhm, Uhde, Kusterer, Berger, Köhler, Rudolph (83. Kusterer), Cosar (75. Binder), Paulus, Uhde, Willis, Renz (66. Lechner)

SC Olching Loroff, Obermeier, Uhle (68. Luff), Roth, Hofmann, Sostmann (61. Herrmann), Niehaus, Batarilo-Cerdic (83. Kavuk), Hölscher (61. Zißelsberger), Heinzlmair, Ambrus

Tore 0:1 Ambrus (69.), 1:1 Rudolph (78.)

Zuschauer 205