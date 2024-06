Fußball Landesliga

vor 34 Min.

Eine Saison mit zwei Gesichtern

Plus Die Landesligafußballer des TSV Schwabmünchen erlebten in der vergangenen Spielzeit nahezu alle Höhen und Tiefen die der Fußball zu bieten hat. Am Ende reicht es zu einem versöhnlichen Abschluss und einer wichtigen Erkenntnis.

Von Christian Kruppe

Das Ziel der Schwabmünchner war vor der Saion relativ klar: Nichts mit dem Tabellenende zu tun haben und möglichst weit oben mitspielen.

Mit einem vierten Tabellenplatz zum Abschluss scheint auf dem ersten alles so gelaufen zu sein, wie es gewünscht war. Aber eben nur auf den ersten Blick. Einer starken Hinrunde und einem verdienten ersten Platz folgte noch vor der Winterpause ein Absturz sondersgleichen, der am Ende dafür sorgte, dass zwischendurch um den Klassenerhalt gebangt werden musste. Dazu kam die durchaus überraschende Trennung von Trainer Esad Kahric in der Winterpause, die bis heute noch das eine oder andere Fragezeichen aufwirft. Alles in allem passt wohl die Bezeichnung „durchwachen“ am besten auf die vergangene Saison.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen