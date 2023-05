Neues Torhüterduo beim TSV Schwabmünchen

Gegen Jetzendorf soll die Saison mit einem positiven Ergebnis beendet werden. Nach der Partie wird gefeiert. Für die kommende Saison hat Schwabmünchen ein neues Torhüterduo.

TSV-Trainer Esad Kahric blickt nach der Frage, ob es die Schwabmünchner zum Saisonabschluss gegen den TSV Jetzendorf am Samstag (14 Uhr) ruhiger angehen lassen, leicht irritiert. "Ich will jedes Spiel gewinnen", stellt er schnell klar, dass auch am Samstag noch mal was von seinem Team zu erwarten ist. Denn die Frage, ob der Trainer diese Ansicht für sich alleine hat, die hat die Mannschaft schon in der Vorwoche mit einem Sieg gegen Illertissen beantwortet.

Mit einem Erfolg werden sich die Schwabmünchner auch um mindestens einen Rang in der Tabelle verbessern können, was den Blick auf diese über die Sommerpause versüßen würde. Zudem gilt es, den schwachen Auftritt im Hinspiel vergessen zu machen. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht, zählt der TSV doch mit Sonthofen zu den besten Teams der Rückrunde. Mit diesen guten Ergebnissen sicherten sich die Schwabmünchner trotz eines kapitalen Fehlstarts in die Saison zwei Spieltage vor Ende den Klassenerhalt.

Da sich dies schon in den Wochen zuvor abzeichnete, konnte der Sportliche Leiter Rene Ott schon fleißig am Kader der neuen Spielzeit planen. Nun ist auch klar, wer das Tor des TSV hüten wird. Die auslaufenden Verträge mit Soma Orban und Elias Reinert werden nicht verlängert. Künftig wird das TSV-Tor regionaler besetzt. Von der SpVgg Kaufbeuren kommt Fabio Zeche an den Feldgieß. Der 27-Jährige bringt einiges an höherklassiger Erfahrung mit. "Wir mussten nicht viel verhandeln, ich musste Fabio nicht großartig von Schwabmünchen überzeugen", so Rene Ott. Dies bestätigt der in Königsbrunn lebende Torhüter: "Schwabmünchen ist eine gute Adresse mit einem Top-Trainer."

Der zweite Mann zwischen den Pfosten bringt einen in Schwabmünchen bekannten Namen mit. Denn bereits sein Vater hütete viele Jahre das Tor des TSV. Tobias Böhm kommt vom Kreisligisten ASV Hiltenfingen und will in Schwabmünchen den nächsten Schritt machen und wie sein Vater Alex die Nummer eins in Schwabmünchen werden. "Ich habe schon öfters mittrainiert und kenne daher auch schon den Unterschied zwischen Kreisliga und Landesliga", sagt der 22-Jährige. Ihm ist klar, dass für ihn noch ein wenig Lehrzeit ansteht. Rene Ott ist mit dem Duo sehr zufrieden. "Wir sind den Weg, mehr auf Spieler aus der Region zu setzen, weitergegangen, ohne Qualität zu verlieren", so der Sportliche Leiter.

Nach der Partie wird auch der Klassenerhalt zusammen mit den Fans bei Freibier ordentlich gefeiert. "Wir sind froh, dass wir einen guten Saisonabschluss hinbekommen haben, und freuen uns auf die gemeinsame Feier mit unseren Fans, Freunden und Unterstützern", so Abteilungsleiter Germar Thiele.