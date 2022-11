TSV Schwabmünchen will den vierten Sieg in Folge

Gelingt den Fußballern des TSV Schwabmünchen der nächste Streich? Am Samstag müssen sie beim SV Mering ran und wollen sich weiter Luft nach unten verschaffen.

Die Fußballer des TSV Schwabmünchen müssen am Wochenende noch einmal auswärts ran, bevor sie in die Winterpause gehen. Mit einem Sieg können sie sicher über dem Strich überwintern. Gegner am Samstag ist der SV Mering, Anpfiff um 14 Uhr.

Nach drei Siegen in Folge haben die Schwabmünchner es geschafft, sich aus der Abstiegszone zu kämpfen und stehen auch nach dem Spiel gegen Oberweikertshofen über dem Strich. Sie haben zwei Punkte Vorsprung vor den Relegationsplätzen. Mit einem Sieg gegen Mering könnten die Schwarz-Weißen noch mehr Platz zwischen ihnen und den bedrohlichen Rängen schaffen. Dazu muss es aber ein wenig anders laufen, wie im Hinspiel, denn da unterlagen sie dem SV Mering mit 0:1.

SV Mering drei Punkte vor dem TSV Schwabmünchen

Der SV Mering steht derzeit drei Punkte vor dem TSV Schwabmünchen auf dem zehnten Tabellenrang. Von ihren 24 Punkten haben sie lediglich sieben zu Hause geholt. Doch die scheinbare Heimschwäche des Gegners sieht TSV-Coach Esad Kahric nicht als Vorteil: „Den Punkten nach scheinen sie größere Probleme zu Hause zu haben. Doch man muss nicht immer so viel über Statistiken reden. Mering ist eine gute Mannschaft, die offensiv sehr stark ist. Sie haben gute Leute in der Offensive und wir müssen aufpassen, dass wir ihre Konter gut unterbinden können.“

Gewinnen die Schwarz-Weißen am Wochenende auch gegen Mering, wäre dies der vierte Sieg in Folge. Es scheint fast so, als wäre ein Knoten geplatzt und die Mannschaft schafft es wieder zu zeigen, welche Qualität sie hat. „Unsere Entwicklung geht ganz klar nach oben. Ich freue mich sehr, dass wir in den letzten Spielen Punkte sammeln konnten. Die Spieler wissen schon gar nicht mehr, wann sie zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen haben“, so Kahric.

Trainer Esad Kahric fordert mehr Stabilität in der Abwehr

Im letzten Spiel gegen Oberweikertshofen mussten sich die Schwabmünchner den Sieg erkämpfen. Doch mit einer Menge Leidenschaft und viel Moral gelang ihnen der dritte Dreier in Folge: „Im letzten Spiel haben wir zwei Gegentore bekommen, da müssen wir wieder mehr Stabilität hinten zeigen. Doch die Mannschaft zeigte die Bereitschaft sowohl nach vorne als auch nach hinten zu arbeiten und hat eine super Leistung gezeigt. Das freut mich natürlich sehr“, lobt Kahric.

Nach den drei Siegen gehen die Schwabmünchner mit ordentlich Rückenwind in die Partie gegen Mering. Doch auch hier will Kahric nicht unbedingt von einem Vorteil sprechen: „Es gibt keinen Vorteil oder Nachteil gegen Mering. Jedes Spiel und jeder Gegner ist anders. Es ist egal, ob wir zu Hause oder auswärts spielen. Unser Ziel ist es weiter Punkte zu sammeln“, so Kahric. Personell geht der Schwabmünchner Trainer von keinen Veränderungen aus, jedoch räumt er ein, dass Ausfälle immer kurzfristig vorkommen können.