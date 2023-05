Die Solidarität im Süden

Gut, wenn man sich auf seine Nachbarn verlassen kann: Gleich zwei Teams profitierten am Wochenende von der Schützenhilfe benachbarter Clubs.

Gewinnen muss man seine Spiele selbst. Das klappt aber nicht immer. Da kann ein wenig Schützenhilfe nicht schaden. An diesem Wochenende gab es das gleich zweimal im südlichen Landkreis. Hatten sich am letzten Wochenende die Nachbarn TSV Bobingen und Türkgücü Königsbrunn nichts geschenkt, halfen die Königsbrunner mit ihrem überraschenden 5:1 gegen den Tabellenzweiten Egg, die Bobinger Spitzenposition zu festigen. Ähnliches gab es auch in der Kreisliga zu sehen. Nach der 1:2-Niederlage der SpVgg Langerringen schien die Tabellenführung schon Vergangenheit zu sein. Doch der ASV Hiltenfingen, selbst im Abstiegskampf, gewann völlig überraschend zu Hause gegen den favorisierten TSV Zusmarshausen. Ergebnis: Die Nachbarn aus Langerringen und die spielfreien Lagerlechfelder bleiben weiter an der Spitze der Kreisliga.

Mit einem hart erkämpften Unentschieden bei Cosmos Aystetten bleibt der TSV Bobingen auch nach diesem Wochenende Tabellenführer in der Bezirksliga. Das 0:0 in Aystetten reichte sogar, den Abstand auf Verfolger Egg an der Günz auszubauen. Denn der verlor überraschend deutlich mit 1:5 bei Türkgücü Königsbrunn. So zeigte sich der Bobinger Trainer, Christopher Detke, nach dem Spiel durchaus zufrieden. Man habe in Aystetten auf die Abwehr gesetzt, da man ja schon aus dem Hinspiel gewusst habe, wie stark die Offensive von Cosmos ist.

Die Abwehr, allen voran Kapitän Hüseyin Tomakin, hatte einen schweren Tag. Aber am Ende hat es sich gelohnt. In der zweiten Hälfte, sind die Cosmonauten zwar überlegen gewesen, so Detke, aber seine Abwehr und auch Torwart Laurin Sommer, der ebenfalls immer wieder Chancen der Gastgeber zunichtemachte, konnten letztlich den Kasten sauber halten. Durch die Niederlage von Verfolger Egg hat der TSV Bobingen nun drei Punkte Vorsprung auf die Plätze zwei und drei. Somit hat das Team von Christopher Detke und Sebastian Jeschek ab sofort alles in der eigenen Hand. Jetzt gilt es konzentriert und konsequent weiterzuarbeiten. Denn noch sind es drei Spiele bis zu einem möglichen Meistertitel. Ausrutscher sollte man sich dabei an der Hoechster Straße nicht leisten.

Bereits am kommenden Samstag wäre wieder einer dieser "Bigpoints" möglich. Denn in Bobingen wird die SpVgg Kaufbeuren anreisen, momentan auf Platz fünf der aktuellen Tabelle. Allerdings konnten die Allgäuer die letzten vier Spiele nicht mehr gewinnen. Gleichzeitig werden sich beim Verfolgerduell zwischen Egg an der Günz und Cosmos Aystetten die beiden direkten Konkurrenten des TSV Bobingen gegenseitig die Punkte abnehmen.

Es scheint also eine "Solidarität des Südens" zu geben, wobei natürlich der Sieg von Türkgücü Königsbrunn nicht nur durch Nachbarschaftshilfe, sondern auch aus Eigennutz motiviert war. Nun kann das Team von Helmut Riedl beruhigt von Platz acht aus in das Saisonfinale gehen. Es war schon erstaunlich, wie das "letzte Aufgebot" dem Ex-Landesligisten Paroli bot. Die Laufleistung der Abwehrspieler Solomon Olaitan, Ebrima Sanyang, Admir Omerbegovic und Erdem Özkan beim Zustellen der Passwege des Gegners war herausragend. So konnte auch der kurzfristige Ausfall von Özgün Kaplan kompensiert werden. Im Mittelfeld kurbelten Kaan Dogan, Cemal Nam, Mert Akkurt und Haris Keranovic immer wieder die gefährlichen Konter auf die Sturmspitze Egor Keller und den aus der zweiten Mannschaft in die Startelf gekommenen Erkan Sevinchan an. Und weil auch Torwart Nuri Carpan ein sicherer Rückhalt war, konnte der Überraschungssieg gelingen und wieder die Türkgücü-Euphorie entfalten.

Eine Klasse tiefer sah die SpVgg Langerringen schon die Meisterschaftsfelle davon schwimmen, als beim TSV Neusäß in der zweiten Halbzeit kein Treffer gelang und die Partie mit 1:2 verloren wurde. Doch dann kam die erlösende Nachricht, dass der Nachbar und Lokalrivale ASV Hiltenfingen sensationell beim Meisterschaftskonkurrenten TSV Zusmarshausen mit 1:0 gewonnen hat. Somit kommen die Zusmarshauser nicht an den Langerringern vorbei, wenn die ihre beiden letzten Spiele gewinnen.

Eigentlich wollten die Hiltenfinger ja dem Nachbarn gar nicht helfen, weil der ihnen in beiden Begegnungen gegeneinander und durch Niederlagen gegen Abstiegskonkurrenten in dieser Saison schon einige Punkte gekostet hat. Aber der Überlebenswille der Hiltenfinger im Abstiegskampf machte die Sensation möglich. Freilich sind sie damit noch längst nicht alle Sorgen los, denn die hinter ihnen liegenden Teams der SpVgg Westheim und der U 23 des TSV Schwaben Augsburg haben auch gewonnen. Aber dieser Sieg gibt dem Team von Spielertrainer David Bulik den Glauben zurück, den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen zu können. Am kommenden Samstag steht schon das Kellerderby gegen den TSV Königsbrunn an, und da muss jeder um das eigene Überleben kämpfen.

Der TSV Schwabmünchen hadert weiter mit dem Umstand, dass es nicht gelingt, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Ein Schlüssel dazu sind weiterhin die Standards. Aus Eckbällen entsteht kaum Gefahr und auch bei Freistößen ist Luft nach oben. "Wir bringen den Ball nicht einmal aufs Tor", ärgert sich Trainer Esad Kahric. Und auch defensiv klappt es nicht. Beide Gegentore in Kempten resultierten aus Freistößen.

Tops & Flops des Spieltags

Top des Spieltags Kann ein Unentschieden für das Top des Spieltags reichen? - Wir meinen ja. Denn sowohl Landesligist Schwabmünchen, als auch Bezirksliga-Tabellenführer Bobingen haben durch ihre Punktgewinne gezeigt, dass es wichtig sein kann, ergebnisorientiert zu spielen. Der TSV Schwabmünchen erreichte beim Favoriten in Kempten ein achtbares 2:2. Es wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Trotzdem arbeitet sich Schwabmünchen Schritt für Schritt weg vom Relegationsplatz. Unter Trainer Esad Kahric hat sich der Landesligist stabilisiert und das Selbstvertrauen ist zurückgekommen. Der TSV Bobingen kann mit dem Unentschieden in Aystetten mehr als gut leben. Denn es war ein hartes Stück Arbeit. Zu verdanken auch der gereifteren Spielweise der Bobinger. Hatte man in der letzten Saison durch zu viel "Hurra-Fußball" letztlich oft wichtige Punkte verloren, agieren die Schützlinge von Christopher Detke jetzt wesentlich zielstrebiger und können eben auch einmal ein Unentschieden über die Zeit bringen.

Was wäre Fußball ohne Tore? Die Spiele mit den meisten Toren kann man in der A-Klasse sehen. Beinahe im Minutentakt klingelt es auf den Plätzen in der Region im Kasten. So sind an diesem Wochenende in sechs Spielen ganze 32 Tore erzielt worden. Das ist ein Schnitt von mehr als fünf pro Spiel. Unterhaltungswert: hoch.

Die Spannung steigt Die Saison nähert sich ihrem Ende. Doch noch ist so gut wie nichts entschieden. In der Landesliga muss Schwabmünchen weiterhin gegen den Abstieg kämpfen. Der TSV Bobingen hat noch drei Spiele vor sich und der Abstand nach hinten beträgt nur drei Punkte. Sahen in der Kreisliga in der Hinrunde Langerringen und Lagerlechefeld bereits wie sichere Aufstiegsaspiranten aus, hat sich dort jetzt ein Vierkampf um die Spitze entwickelt, während Hiltenfingen und der TSV Königsbrunn weiterhin in Abstiegsgefahr sind. In der Kreisklasse liefern sich Kleinaitingen und Kaufering ein heißes Duell um die Meisterschaft und in der A-Klasse steigt die Spannung, wer hinter dem souveränen Tabellenführer Großaitingen den Relegationsplatz erreichen kann.

Flop des Tages Spiele zwischen dem SV Schwabegg und dem TSV Walkertshofen haben meist Derbycharakter. So war in Schwabegg an diesem Wochenende ein heißer Tanz erwartet worden. Vor allem, weil Tabellennachbar Walkertshofen ja noch mit einem Auge Richtung Tabellenspitze schielt. Doch das Spiel wurde den hohen Erwartungen nicht gerecht. Zwar bemühten sich beide Mannschaften, aber wirkliche Spannung kam nicht auf. Am Ende stand ein mageres Unentschieden. Damit hat sich für Walkertshofen das Thema "Aufstieg" wohl endgültig erledigt.