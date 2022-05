Fußball Nachlese

So gelingt Bobingen der Sprung auf den Relegationsplatz

Plus Herzschlag-Finale in Bobingen: Im letzten Spiel kann der TSV den Sprung auf den Relegationsplatz noch schaffen und damit seine Aufstiegschance wahren.

Von Norbert Staub

Das hätten sich die Spielplaner in der Bezirksliga Süd nicht besser ausdenken können: Im letzten Spiel der Saison erwartet am Samstag (14 Uhr) der TSV Bobingen den TV Erkheim – die beiden Teams, die noch Chancen auf den Relegationsplatz zwei haben, treffen also aufeinander. „Das ist natürlich Zufall, so was kann man ja nicht voraussehen“, schmunzelt Bezirksliga-Spielleiter Rainer Zeiser.

