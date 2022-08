Warum drei Spieler Türkgücü Königsbrunn verlassen

Plus Drei Spieler verlassen den Bezirksligisten Türkgücü Königsbrunn, der trotzdem weiter siegt. Was dahinter steckt.

Der SV Türkgücü Königsbrunn muss künftig auf drei wichtige Spieler verzichten: Tugay Demir und Esse Francois Akpaloo sind nach Bubesheim gewechselt und Oguzhan Karaduman ist auf der Suche nach einem Verein im Dillinger Raum.