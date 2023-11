Was sich die Kreisligisten für den Rückrundenstart vornehmen

Nach den Derbyhöhepunkten wollen die Vereine des Südens in den ersten Rückrundenspielen vor der Winterpause noch punkten.

Der 16. Spieltag markiert den Beginn der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga. Zwei Spieltage werden noch vor der Winterpause ausgetragen und das ist die Gelegenheit, die Ausgangsposition für die über Meisterschaft, Abstieg und Relegation entscheidende Spielzeit im Frühjahr zu verbessern.

Der mit fünf Punkten Vorsprung souverän an der Tabellenspitze stehende FC Königsbrunn tritt dabei schon am Samstag um 12 Uhr bei der TG Viktoria Augsburg an. Nach den Spitzenspielen bei der SpVgg Lagerlechfeld und eine Woche vorher gegen den Kissinger SC bekommt es die Mannschaft von Trainer Christian Jaut diesmal mit einem Gegner aus der unteren Tabellenregion zu tun. Das Team aus dem Augsburger Süden steht nämlich auf dem Relegationsplatz 14 und hat nur einen Punkt Vorsprung vor dem Abstiegsplatz, den der FC Kleinaitingen belegt. Die Königsbrunner wollen mit einem Sieg ihren Vorsprung vor dem hartnäckigsten Verfolger TSV Zusmarshausen bewahren, bevor es eine Woche später zum direkten Aufeinandertreffen kommt. Denn mit einem Heimsieg der „Zusser“ gegen den Aufsteiger TSV Welden muss wohl gerechnet werden. Die TG Viktoria ist aber auf ihrem Platz in der Sportanlage Süd immer ein unbequemer Gegner. Auch im Hinspiel gab es für den FC Königsbrunn nur ein Unentschieden, wie in vier der bisherigen fünf Begegnungen.

Die SpVgg Lagerlechfeld will den Zweipunkterückstand zum Tabellenplatz zwei möglichst bald wettmachen und hat dazu im zweiten Heimspiel nacheinander gegen den SV Ottmarshausen die beste Gelegenheit. Nach der engagierten Leistung im Derby gegen den FC Königsbrunn sollte der Tabellenzehnte aus dem Nordwesten kein ernsthaftes Problem für das Team von Spielertrainer Daniel Raffler darstellen. Allerdings konnten die Ottmarshauser am vergangenen Spieltag überraschend mit 2:1 beim Kissinger SC gewinnen. Die Lechfeldhasen wollen aber keinesfalls eine weitere Heimpleite wie gegen den ASV Hiltenfingen und den TSV Welden zulassen.

Die Hiltenfinger sind im Heimspiel gegen den TSV Neusäß darum bemüht, ihren guten sechsten Platz noch etwas auszubauen. Denn sie liegen nur einen Punkt hinter dem Kissinger SC, der den vierten Platz einnimmt. Nach dem klaren 3:0-Heimsieg über die SpVgg Westheim vor einer Woche steht dem zweiten Sieg unter Trainer Christian Geib in der „Nach-Bulik-Ära“ eigentlich nichts entgegen. Die Neusässer haben zuletzt beim TSV Königsbrunn eine knappe Last-Minute-Niederlage eingesteckt.

TSV Königsbrunn empfängt das Schlusslicht

Damit steht der TSV Königsbrunn punktgleich mit Hiltenfingen auf dem fünften Platz und empfängt ebenfalls im zweiten Heimspiel in Folge den Tabellenletzten SSV Anhausen. Der ist in der ganzen Vorrunde ohne Sieg geblieben und hat nur dreimal Unentschieden gespielt. Deshalb sind die Anhauser als Schlusslicht schon weit abgeschlagen hinter dem Vorletzten FC Kleinaitingen. Es ist daher nicht zu erwarten, dass sie ausgerechnet beim erstarkten TSV Königsbrunn zu Punkten kommen.

Der FC Kleinaitingen will vom Abstiegsplatz 15 wegkommen. Dabei könnte er von einem Sieg des Tabellenführers FC Königsbrunn bei der Augsburger Viktoria durchaus profitieren. Voraussetzung wäre aber mindestens ein eigener Punktgewinn und da steht dem FCK ein schweres Auswärtsspiel beim Kissinger SC bevor. Beide Teams haben am vergangenen Spieltag Niederlagen einstecken müssen. Die Kleinaitinger verloren beim Mitaufsteiger TSV Diedorf klar mit 1:5 und die Kissinger daheim gegen den SV Ottmarshausen. Man darf gespannt sein, welches Team besser in die Erfolgsspur zurückfindet. Das Hinspiel entschied der Kissinger SC klar mit 3:0 für sich und gilt daher auch auf eigenem Platz als Favorit.

Die Spiele der Südvereine am 16. Spieltag