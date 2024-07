Erhöhung der Bettenanzahl für Geflüchtete erneut abgelehnt               

Der Gemeinderat hatte im Juni dem Antrag auf Erhöhung der Bettenanzahl, sowie Verlegung der Außentreppe und Errichtung von zwei zusätzlichen Abstellräumen für das als Wohnheim für Geflüchtete und Asylsuchende genutzte Gebäude in der Tannenstraße das Einvernehmen verweigert. Seit Mai 2023 wurden dort vier Wohneinheiten mit 36 Betten geschaffen.

Die Wohnräume sollen nun mit Stockbetten statt Einzelbetten ausgestattet werden, wodurch sich die Zahl der Bewohner auf 76 erhöhen würde. Das hielt der Gemeinderat für die Bewohner nicht zumutbar. Nun teilte die untere Bauaufsichtsbehörde des Landratsamts der Gemeinde mit, dass das Einvernehmen nicht hätte verweigert werden dürfen und dass ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung bestehe. Bürgermeister Simon Schropp und alle Rätinnen und Räte blieben jedoch bei ihrer Auffassung, dass durch diese Verdichtung der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als angemessen angesehene Wohnstandard von 4,5 bis 6 Quadratmeter pro Person deutlich unterschritten werde. Die Planung sehe Zimmer mit drei Stockbetten auf 13,5 Quadratmeter vor. Das wären 2,25 Quadratmeter je Person, in Zimmern mit zwei Stockbetten stünden drei Quadratmeter pro Person zur Verfügung. Da auch nur unzureichende Sanitäranlagen und keine Aufenthaltsräume vorhanden sind, wurde das Einvernehmen erneut einstimmig verweigert. Derzeit ist die Unterkunft mit 46 Personen, darunter Familien mit kleinen Kindern, ohnehin überbelegt. Herbert Riess (Freie Wähler) brachte es auf den Punkt: „Auch wenn es baurechtlich keine Einwände gibt, ist das menschlich nicht vertretbar“ und Sonja Storch (CSU) sagte: „Da sind Konflikte der Bewohner untereinander und auch mit der Nachbarschaft unvermeidlich“. Mit der Ablehnung wird eine ausführliche Begründung an das Landratsamt gesandt und Bürgermeister Schropp wurde beauftragt, das Problem bei Landrat Martin Sailer vorzubringen.

Radweg zwischen Untermeitingen und Klosterlechfeld soll ausgebessert werden

Ein weiteres Thema der Gemeinderatssitzung war die Sanierung der Fahrbahndecke im Bereich des Schlossberges. Hier will die Gemeinde auf die Sanierung im Bereich des Friedhofes und der Zufahrt zur Kirche und dem landwirtschaftlichen Siebenerweg verzichten, um diese Zufahrten freizuhalten. Im Gegenzug wird das Tiefbauamt des Landkreises den Radweg zwischen Untermeitingen und Klosterlechfeld ausbessern. Isabella Uhl (Freie Wähler) sprach die gefährliche Situation beim Fußweg „Im Gängele“ zwischen dem Schloßberg und der Schulstraße an. Der Klinkerbelag werde bei Regen sehr rutschig und wegen Wurzelbewuchs seien dort schon etliche Fußgänger gestürzt. Dies wurde auch von Bürgermeister Simon Schropp bestätigt und so wurde sein Vorschlag, den Belag als vorgezogene Maßnahme des Bauamts ohne städtebauliche Förderung zu verbessern, einstimmig befürwortet.

Termine in Untermeitingen Folgende Termine wurden im Gemeinderat bekannt gegeben: Am 4. August findet die Italienische Nacht auf dem Rathausplatz statt. Der Gemeinderat tagt nach der Sommerpause voraussichtlich wieder am 5. und 19. September. Am 27. September wird der Stützpunkt der Johanniter Unfallhilfe und am 28. September der Drogeriemarkt in der Lagerlechfelder Straße eröffnet.