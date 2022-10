Gennach

Die alte Orgel spielt jetzt mit digitaler Unterstützung

Plus In Gennach gibt eine Kombination aus Software und Tastensteuerung im Gottesdienst den Ton an. Wie Vergangenheit und Gegenwart zusammenkommen.

Seit Herbst vergangenen Jahres wird in der Kirche St. Johannes der Täufer in Gennach die über 100 Jahre alte Schwarzbauer-Orgel während der Gottesdienste mit einer „Organola“ gespielt. Diese Kombination aus Software und Tastensteuerung macht den Organisten überflüssig. An Kirchweih fand das erste Organola-Konzert statt.

